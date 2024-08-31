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Власть ТАСС: Владимир Мединский станет куратором нового управления Кремля

ТАСС: Владимир Мединский станет куратором нового управления Кремля

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11 комментариев

Помощник президента РФ Владимир Мединский будет курировать управление по государственной политике в гуманитарной сфере. Речь идет о культуре и историческом просвещении. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента.

За Мединским закрепят новое управление. Оно было создано в структуре администрации президента в июне в июне нынешнего года.

Как пишет агентство, управление по госполитике в гуманитарной сфере будет готовить и представлять президенту предложения по профильным темам, в том числе по культурной политике, укреплению духовно-нравственных основ российского общества, сохранению традиционных ценностей и проведению политики государства в историческом просвещении.

В мае стало известно, что Владимир Мединский назначен секретарем президентского Совета по культуре и искусству.

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Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
31 августа 2024, 22:59
Пятое управление КГБ реинкарнировалось. Совковая дичь не отпустит эту территорию никогда.
Виктор Ерёмин
31 августа 2024, 23:38
Мне всё это снится? Разбудите меня! И тогда, может быть, вся нечисть сгинет безвозвратно, будто её и не было...
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