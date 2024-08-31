ТАСС: Владимир Мединский станет куратором нового управления Кремля

Помощник президента РФ Владимир Мединский будет курировать управление по государственной политике в гуманитарной сфере. Речь идет о культуре и историческом просвещении. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента.

За Мединским закрепят новое управление. Оно было создано в структуре администрации президента в июне в июне нынешнего года.



Как пишет агентство, управление по госполитике в гуманитарной сфере будет готовить и представлять президенту предложения по профильным темам, в том числе по культурной политике, укреплению духовно-нравственных основ российского общества, сохранению традиционных ценностей и проведению политики государства в историческом просвещении.

