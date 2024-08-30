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    «Везде были кровавые осколки». В апарт-комплексе в Парголово девушку резко ошпарило кипятком

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    В апарт-комплексе у метро «Парнас» девушку ошпарило кипятком в душе. Спасаясь от горячей воды, она разбила интерьер вокруг. Пострадавшую отвезли в реанимацию, а отель ждет компенсации за повреждение имущества. Соседка девушки по квартире обратилась в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно вечером 30 августа.

    «Я была в командировке, вернулась домой сегодня — и увидела последствия того, что произошло. Везде были кровавые осколки. Мне как близкому человеку было очень тяжело это видеть и убирать. Как рассказала сама соседка, она просто принимала душ — и вдруг резко пошел кипяток. Всё рушится, стекло вдребезги, она теряет сознание, приходит в себя — видит, что кожа облезла, ничего не соображает. Ее забирает скорая», — рассказала «Фонтанке» соседка пострадавшей Анастасия.

    Сейчас обожженная девушка находится в ожоговом отделении реанимации. Медики оценивают уровень поражения тела в 30%. Через две недели ей планируют сделать операцию. Как минимум месяц ей понадобится, чтобы только выйти из больницы. На восстановление потребуется еще время, поскольку пострадали все части тела, особенно руки. До происшествия она работала консультантом в оптике. Когда сможет вернуться к работе — неизвестно.

    В управляющей компании апарт-комплекса в Толубеевском проезде сообщили Анастасии, что никаких перепадов температур и напора воды в коммуникациях дома не зафиксировано. Свидетельств того, что именно произошло в квартире, нет, поэтому сотрудники апарт-отеля не исключают драку или любой другой инцидент, который мог привести к повреждению ванной комнаты. Девушкам будет необходимо оплатить ремонт.

    Анастасия связалась с независимым экспертным центром, чтобы узнать: возможно ли подтвердить, что резкий перепад температуры в коммуникациях квартиры был. Ей сообщили, что спустя время сделать это невозможно. Единственным косвенным доказательством будет служить медицинская справка с указанием, что причиной полученных травм стала слишком высокая температура воды.

    Дополнительно Анастасия обратилась в полицию и попросила зафиксировать факт происшествия в апарт-комплексе. Сейчас она старается всё тщательно документировать.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в реанимации оказался маленький ребенок из Всеволожского района Ленобласти: его уронили в кипяток.

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