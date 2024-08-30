«Везде были кровавые осколки». В апарт-комплексе в Парголово девушку резко ошпарило кипятком

В апарт-комплексе у метро «Парнас» девушку ошпарило кипятком в душе. Спасаясь от горячей воды, она разбила интерьер вокруг. Пострадавшую отвезли в реанимацию, а отель ждет компенсации за повреждение имущества. Соседка девушки по квартире обратилась в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно вечером 30 августа .



«Я была в командировке, вернулась домой сегодня — и увидела последствия того, что произошло. Везде были кровавые осколки. Мне как близкому человеку было очень тяжело это видеть и убирать. Как рассказала сама соседка, она просто принимала душ — и вдруг резко пошел кипяток. Всё рушится, стекло вдребезги, она теряет сознание, приходит в себя — видит, что кожа облезла, ничего не соображает. Ее забирает скорая», — рассказала «Фонтанке» соседка пострадавшей Анастасия.