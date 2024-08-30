«Везде были кровавые осколки». В апарт-комплексе в Парголово девушку резко ошпарило кипятком

В апарт-комплексе у метро «Парнас» девушку ошпарило кипятком в душе. Спасаясь от горячей воды, она разбила интерьер вокруг. Пострадавшую отвезли в реанимацию, а отель ждет компенсации за повреждение имущества. Соседка девушки по квартире обратилась в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно вечером
«Я была в командировке, вернулась домой сегодня — и увидела последствия того, что произошло. Везде были кровавые осколки. Мне как близкому человеку было очень тяжело это видеть и убирать. Как рассказала сама соседка, она просто принимала душ — и вдруг резко пошел кипяток. Всё рушится, стекло вдребезги, она теряет сознание, приходит в себя — видит, что кожа облезла, ничего не соображает. Ее забирает скорая», — рассказала «Фонтанке» соседка пострадавшей Анастасия.
Сейчас обожженная девушка находится в ожоговом отделении реанимации. Медики оценивают уровень поражения тела
В управляющей компании апарт-комплекса в Толубеевском проезде сообщили Анастасии, что никаких перепадов температур и напора воды в коммуникациях дома не зафиксировано. Свидетельств того, что именно произошло в квартире, нет, поэтому сотрудники апарт-отеля не исключают драку или любой другой инцидент, который мог привести к повреждению ванной комнаты. Девушкам будет необходимо оплатить ремонт.
Анастасия связалась с независимым экспертным центром, чтобы узнать: возможно ли подтвердить, что резкий перепад температуры в коммуникациях квартиры был. Ей сообщили, что спустя время сделать это невозможно. Единственным косвенным доказательством будет служить медицинская справка с указанием, что причиной полученных травм стала слишком высокая температура воды.
Дополнительно Анастасия обратилась в полицию и попросила зафиксировать факт происшествия в апарт-комплексе. Сейчас она старается всё тщательно документировать.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в реанимации оказался маленький ребенок из Всеволожского района Ленобласти: его уронили в кипяток.