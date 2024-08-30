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    Женщина погибла в ДНР при атаке дрона ВСУ по автомобилю. Еще одна подорвалась на кассетном суббоеприпасе

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    В поселке Петровское Донецкой Народной Республики в результате атаки дрона ВСУ погибла мирная жительница. БПЛА прилетел в легковой автомобиль. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Также пострадали два человека. В поселку Корсунь женщина подорвалась на кассетном суббоеприпасе ВСУ. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, заявил Пушилин.

    В результате атаки 30 августа поврежден объект гражданской инфраструктуры в Горловке, а также частный автомобиль в Волновахском муниципальном округе. ВСУ выпустили около 10 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия и ударный БПЛА, сообщил Пушилин.

    Вечером 30 августа ВСУ также атаковали Белгород. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, снаряд попал в автомобиль, находившийся в нем водитель погиб. Также ранены семь человек. Местные паблики писали о возгорании на крыше торгового центра «Сити Молл» и двух домов в частном секторе.

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