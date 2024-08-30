По Неве впервые пройдет крестный ход с реконструкцией встречи мощей Александра Невского

На 300-летие со дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург — 12 сентября — по Неве пройдет Крестный ход с реконструкцией церемонии встречи мощей. В нем примут участие воссозданные исторические корабли петровского времени. О подробностях предстоящего события 30 августа рассказали в Музее истории Санкт-Петербурга, который организует церемонию совместно с Санкт-Петербургской и Тихвинской епархиями РПЦ при поддержке «Газпрома», комитетов по культуре и по развитию туризма.
Первый водный крестный ход в Петербурге повторит путь мощей святого по реке Неве из крепости Орешек до Александро-Невской лавры. Предполагается, что в нем примут участие государственные и общественные деятели, представители бизнес-сообщества, деятели культуры и искусства. А возглавит крестный ход с лаврской иконой Александра Невского XVII века с частицей мощей епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. Среди кораблей, которые будут приветствовать участников возле лавры, — «Лукул», который даст пушечный залп, воссозданные «Полтава», Ботик Петра I и современные парусные суда.
До Крестного хода в Орешке будет торжественно, с молебном, открыт памятный знак из гранита работы скульптора Олега Шорова: научные сотрудники музея выяснили, что в первом каменном соборе Иоанна Предтечи, стоявшем на этом месте, мощи Александра Невского хранились с 1 октября 1723-го по 30 августа 1724 года.