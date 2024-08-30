Часть Невского в пятницу стала пешеходной из-за концерта на Дворцовой. Движение транспорта перекрыли и на других улицах в центре

с 0:00 до 23:59 30 августа — на Дворцовой площади, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;

с 17:00 до 23:00 30 августа — на Невском проспекте от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, в Дворцовом проезде, а также на Адмиралтейском проспекте от Невского проспекта до Гороховой улицы и в направлении от Исаакиевской площади до Гороховой.