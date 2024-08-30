Часть Невского в пятницу стала пешеходной из-за концерта на Дворцовой. Движение транспорта перекрыли и на других улицах в центре

Часть Невского проспекта в пятницу, 30 августа, стала пешеходной — горожане и гости северной столицы смогли прогуляться по главной улице Петербурга и некоторым из улочек центральных районов.
Движение транспорта было перекрыто ввиду проведения социально-благотворительного мероприятия «Будь с городом».
В пятницу на уже ставшем традиционным большом концерте на Дворцовой площади выступят Полина Гагарина, Uma2rman, Ilya Fisherman и Настя Мамита.
А у петербуржцев выдастся возможность вечером прогуляться по ставшим пешеходными улицам любимого города.
Как ранее сообщала «Фонтанка», перекрывать движение будут в два этапа:
с 0:00 до 23:59 30 августа — на Дворцовой площади, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
с 17:00 до 23:00 30 августа — на Невском проспекте от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, в Дворцовом проезде, а также на Адмиралтейском проспекте от Невского проспекта до Гороховой улицы и в направлении от Исаакиевской площади до Гороховой.
Также будет действовать и запрет остановки транспорта.
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