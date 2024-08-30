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Спорт Ротенберг показал в Репино новую команду и пообещал выиграть третий Кубок Гагарина

Ротенберг показал в Репино новую команду и пообещал выиграть третий Кубок Гагарина

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4 комментария

Хоккейный клуб СКА провел презентацию обновленной команды 30 августа в загородном клубе «Репино-Ленинское». На мероприятии помимо хоккеистов присутствовали ветераны армейской команды, легенда советского хоккея Владимир Юрзинов‑старший, а также представители школы дзюдо «Турбостроитель».

Все хоккеисты получили клубную экипировку в виде свитеров. В их числе были новички СКА — Никита Зайцев, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко и Евгений Кузнецов. Хоккейный свитер подарили и футбольному нападающему Александру Соболеву, перешедшему из «Спартака» в «Зенит». Его появление стало главным сюрпризом церемонии.

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«У нас много новичков. Самых лучших в мире. Эти ребята сами выразили желание играть за СКА. Когда игрок сам желает играть за СКА — это дорогого стоит. Это все благодаря поддержке ПАО «Газпром» и Алексею Борисовичу Миллеру. Как он сказал: поставленная цель — половина дела. Мы будем делать все, чтобы завоевать третий кубок как можно быстрее», — заявил Ротенберг.

В рамках церемонии чемпионские перстни вручили молодежной команде «СКА-1946», которая весной во второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Харламова.

СКА начнет новый сезон 5 сентября в Магнитогорске, где сыграет против действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлурга».

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Комментарии
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Ана нас
30 августа 2024, 18:36
Почему он играет не в Курске?
houspi
30 августа 2024, 18:20
Когда игрок желает играть за СКА это действительно дорого стоит. Кузнецов не даст соврать.
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