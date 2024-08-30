Ротенберг показал в Репино новую команду и пообещал выиграть третий Кубок Гагарина

Все хоккеисты получили клубную экипировку в виде свитеров. В их числе были новички СКА — Никита Зайцев, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко и Евгений Кузнецов. Хоккейный свитер подарили и футбольному нападающему Александру Соболеву , перешедшему из «Спартака» в «Зенит». Его появление стало главным сюрпризом церемонии.

«У нас много новичков. Самых лучших в мире. Эти ребята сами выразили желание играть за СКА. Когда игрок сам желает играть за СКА — это дорогого стоит. Это все благодаря поддержке ПАО «Газпром» и Алексею Борисовичу Миллеру. Как он сказал: поставленная цель — половина дела. Мы будем делать все, чтобы завоевать третий кубок как можно быстрее», — заявил Ротенберг.

