Ротенберг показал в Репино новую команду и пообещал выиграть третий Кубок Гагарина

Хоккейный клуб СКА провел презентацию обновленной команды 30 августа в загородном клубе «Репино-Ленинское». На мероприятии помимо хоккеистов присутствовали ветераны армейской команды, легенда советского хоккея Владимир Юрзинов‑старший, а также представители школы дзюдо «Турбостроитель».
Все хоккеисты получили клубную экипировку в виде свитеров. В их числе были новички СКА — Никита Зайцев, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко и Евгений Кузнецов. Хоккейный свитер подарили и футбольному нападающему Александру Соболеву, перешедшему из «Спартака» в «Зенит». Его появление стало главным сюрпризом церемонии.
«У нас много новичков. Самых лучших в мире. Эти ребята сами выразили желание играть за СКА. Когда игрок сам желает играть за СКА — это дорогого стоит. Это все благодаря поддержке ПАО «Газпром» и Алексею Борисовичу Миллеру. Как он сказал: поставленная цель — половина дела. Мы будем делать все, чтобы завоевать третий кубок как можно быстрее», — заявил Ротенберг.
В рамках церемонии чемпионские перстни вручили молодежной команде «СКА-1946», которая весной во второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Харламова.
СКА начнет новый сезон 5 сентября в Магнитогорске, где сыграет против действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлурга».
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