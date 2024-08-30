Медведев о репутационных потерях из-за перехода Соболева: Давайте вспомним переходы Дзюбы, Широкова и Быстрова

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что проблем с поддержкой Александра Соболева на «Газпром Арене» не должно возникнуть.



— Много говорили о репутационных потерях в связи с переходом Соболева. Что об этом думаете?

— Можно вспомнить другие переходы между «Спартаком» и «Зенитом». Вспомним такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков. Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично, в первую очередь в «Зените». И не надо забывать, что карьера у спортсмена короткая и по-разному складывается. И поэтому это ваше беспочвенное предположение, даже если найдутся псевдоболельщики, которые под этим предлогом могут что-то там учудить... Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать и пользовался любовью подавляющего большинства болельщиков, — заявил Медведев в ответ на вопрос журналиста.