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    Медведев о репутационных потерях из-за перехода Соболева: Давайте вспомним переходы Дзюбы, Широкова и Быстрова

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    Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что проблем с поддержкой Александра Соболева на «Газпром Арене» не должно возникнуть.

    — Много говорили о репутационных потерях в связи с переходом Соболева. Что об этом думаете?

    — Можно вспомнить другие переходы между «Спартаком» и «Зенитом». Вспомним такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков. Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично, в первую очередь в «Зените». И не надо забывать, что карьера у спортсмена короткая и по-разному складывается. И поэтому это ваше беспочвенное предположение, даже если найдутся псевдоболельщики, которые под этим предлогом могут что-то там учудить... Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать и пользовался любовью подавляющего большинства болельщиков, — заявил Медведев в ответ на вопрос журналиста.

    Напомним, «Зенит» представил Александра Соболева на презентации хоккейной команды СКА 30 августа в загородном клубе «Репино-Ленинское». Контракт подписан на три года. По неофициальной информации, трансфер обошелся петербургской команде в 10 млн евро.

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