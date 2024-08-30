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Происшествия Петербургские врачи вернули к привычной жизни мужчину, пренебрегавшего лечением после огненного взрыва

Петербургские врачи вернули к привычной жизни мужчину, пренебрегавшего лечением после огненного взрыва

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Врачи НИИ имени Джанелидзе за рекордно короткие сроки вернули к привычной жизни 59-летнего мужчину, получившего обширные ожоги тела во время взрыва баллона. К петербургским врачам он поступил спустя несколько месяцев после первого лечения в другом регионе с тяжелым выворотом век, некрозом и пролежнями. Подробности сообщают на сайте института 30 августа.

Несчастный случай произошел в октябре 2023 года в другом регионе. Во время работы на стройплощадке произошел взрыв газового баллона. Рабочий получил ожоги на площади 35% поверхности тела и был госпитализирован. Врачи провели несколько операций, мужчина должен был оставаться под присмотром врачей, но в конце декабря он подписал отказ от дальнейшего лечения и вернулся в Петербург. Новый год мужчина встретил в окружении семьи, самостоятельно выполняя перевязки.

После праздников пострадавший снова обратился за медпомощью и был доставлен в ожоговый центр НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Врачи выявили у него обширные участки некроза свода черепа и множественные пролежни, а также тяжелый выворот век. Отсутствие своевременного лечения могло привести к трагическим последствиям, поэтому пациенту провели еще несколько операций, вернув подвижность век.

Уже в конце февраля мужчина был выписан, но ненадолго. Спустя несколько дней он вновь перенес операцию из-за кровотечения по причине разрыва рубцовой ткани в подмышечной области.

«Это произошло из-за отсутствия адекватного лечения на начальном этапе в региональной больнице», — уверены в институте.

Как указал хирург-комбустиолог института Денис Вагнер, положительных результатов в лечении пациента петербургским врачам удалось достичь в рекордно короткие сроки. Сейчас мужчина вернулся к работе и привычному образу жизни.

Ранее «Фонтанка» писала о поступлении в НИИ имени Джанелидзе пациентки, в пищевод которой попала стоматологическая отвертка.

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