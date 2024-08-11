Врач случайно уронила петербурженке стоматологическую отвертку в горло

Петербурженке пришлось срочно ехать в НИИ имени Джанелидзе после посещения стоматологии. По предварительным данным, врач случайно уронила 52-летней пациентке в полость рта стоматологическую отвертку.

Инцидент, по данным «Фонтанки», произошел в одной из частных клиник Петербурга в районе 9 часов утра 11 августа. Прием пришлось прервать, когда инструмент оказался в пищеводе пациентки.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное, она в больнице. Сотрудники полиции опросили врача, которая пояснила, что во время выполнения процедуры с перчатки соскочил инструмент и провалился в полость рта пациентки. Заявлений от потерпевшей в отдел полиции не поступало.