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    Врач случайно уронила петербурженке стоматологическую отвертку в горло

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    Петербурженке пришлось срочно ехать в НИИ имени Джанелидзе после посещения стоматологии. По предварительным данным, врач случайно уронила 52-летней пациентке в полость рта стоматологическую отвертку.

    Инцидент, по данным «Фонтанки», произошел в одной из частных клиник Петербурга в районе 9 часов утра 11 августа. Прием пришлось прервать, когда инструмент оказался в пищеводе пациентки.

    Состояние женщины оценивается как удовлетворительное, она в больнице. Сотрудники полиции опросили врача, которая пояснила, что во время выполнения процедуры с перчатки соскочил инструмент и провалился в полость рта пациентки. Заявлений от потерпевшей в отдел полиции не поступало.

    Стоматологическая отвертка это довольно миниатюрный инструмент, который может иметь разные насадки. Скорей всего речь идет именно о насадке, а не отверке целиком.

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