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Город Сад на Неве обследовали на возможность строительства колокольни Смольного собора

Сад на Неве обследовали на возможность строительства колокольни Смольного собора

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13 комментариев

Археологи обследовали территорию на Смольной набережной в створе Орловской улицы, которая получила неформальное название «Сад на Неве». Эту локацию было предложено рассмотреть как альтернативное место для строительства колокольни Смольного собора. Об этом 30 августа «Фонтанке» сообщили в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга.

Секретарь попечительского совета фонда Анна Хмелева рассказала, что были проведены археологические, социологические и архивные исследования. Их результаты будут представлены позднее.

Накануне в Заксобрании в ходе «нулевых» чтений по проекту бюджета на 2025 год председатель комитета по охране памятников Алексей Михайлов сообщил, что с момента проведения в 2023 году заседания совета по сохранению культурного наследия, где рассматривался вопрос по колокольне, комитет не получал предложений об альтернативных местах для ее размещения.

«Что касается вопроса колокольни Смольного собора, то в настоящий момент ситуация у нас зафиксировалась на том, что прошел совет по сохранению культурного наследия. На совете были рассмотрены предложения по строительству колокольни и было предложено подумать над иными местами размещения данного объекта. Каких-либо предложений альтернативных или контраргументов в комитет не поступало, поэтому ситуация в настоящее время такая», — сказал глава КГИОП.

Рассмотреть возможность Смольной набережной как альтернативного участка для колокольни было рекомендовано по итогам заседания совета. По информации фонда, итоги исследовательской работы планируется рассмотреть на повторном заседании совета в декабре 2024 — январе 2025 года.

«Фонтанка» рассказывала про обсуждение вопроса колокольни на совете.

Колокольня Смольного собора была изначально задумана архитектором Бартоломео Расстрелли.Торжественная церемония закладки Смольного собора состоялась 30 октября 1748 года. Работы застопорились после начала Семилетней войны в 1756 году и остановились со смертью императрицы Елизаветы Петровны. Колокольню на тот момент успели возвести до второго уровня. 70 лет спустя при Николае I ансамбль достроили по переработанному проекту Василия Стасова.

Сад на Неве в течение последних лет включали и исключали из перечня зеленых насаждений. Сохранения его «зеленого» статуса добиваются градозащитники. Планы на эту территорию неоднократно меняли. В Генплане там до сих пор фигурирует Орловский тоннель, который должен протянуться под Невой. Также одно время локацию рассматривали для строительства музея блокады Ленинграда и для возведения Судебного квартала.

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Комментарии
13
smith1
30 августа 2024, 14:04
вопрос - зачем?
McGillavry
30 августа 2024, 14:06
Ради сохранения культурного наследния и исторической справедливости указанный объект строить категорически нельзя. Любые альтернативные мнения суть попытки непонятно откуда возникших чиновников попилить денег на унитожении облика нашего города.
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