Сад на Неве обследовали на возможность строительства колокольни Смольного собора

Археологи обследовали территорию на Смольной набережной в створе Орловской улицы, которая получила неформальное название «Сад на Неве». Эту локацию было предложено рассмотреть как альтернативное место для строительства колокольни Смольного собора. Об этом 30 августа «Фонтанке» сообщили в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга.



Секретарь попечительского совета фонда Анна Хмелева рассказала, что были проведены археологические, социологические и архивные исследования. Их результаты будут представлены позднее.



Накануне в Заксобрании в ходе «нулевых» чтений по проекту бюджета на 2025 год председатель комитета по охране памятников Алексей Михайлов сообщил, что с момента проведения в 2023 году заседания совета по сохранению культурного наследия, где рассматривался вопрос по колокольне, комитет не получал предложений об альтернативных местах для ее размещения.



«Что касается вопроса колокольни Смольного собора, то в настоящий момент ситуация у нас зафиксировалась на том, что прошел совет по сохранению культурного наследия. На совете были рассмотрены предложения по строительству колокольни и было предложено подумать над иными местами размещения данного объекта. Каких-либо предложений альтернативных или контраргументов в комитет не поступало, поэтому ситуация в настоящее время такая», — сказал глава КГИОП.

