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Общество В России проведут эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе. Начнут с московских аэропортов

В России проведут эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе. Начнут с московских аэропортов

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3 комментария

Въезжающие в Россию иностранцы и лица без гражданства будут сдавать биометрические данные при въезде. Пилотный проект с 1 декабря предложило внедрить Минцифры. Документ 30 августа опубликован на портале размещения проектов правовых актов.

На первом этапе иностранцы будут сдавать биометрию в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково.

На втором этапе въезжающие в Россию без визы иностранцы будут сдавать биометрические данные в специальном приложении, прикладывая к нему заявление с личными данными и целью визита в Россию.

Граждан Белоруссии, детей до шести лет, а также дипломатических работников изменения не коснутся. Если эксперимент пройдет успешно, то новшества внедрят на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в России с 2025 года должен заработать реестр контролируемых лиц для трудовых мигрантов. Планируется, что он будет представлять собой базу с данными о тех мигрантах, чьи миграционные документы истекли или были аннулированы. Также в реестр войдут граждане, которые совершили административные правонарушения и подлежат высылке из страны.

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Комментарии
3
Zet
30 августа 2024, 14:06
вместо введения полноценного визового режима со сбором биометрии при выдаче визы для средних азиатов делают мелкую заплатку в чистом поле... они на поездах сюда едут аулами бесконтрольно... плевали они на реестры любые...
ixform
30 августа 2024, 14:05
и мазок из попы на глисты
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