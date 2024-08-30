Следователи допросили семью экс-замминистра обороны РФ Павла Попова, арестованного по делу о мошенничестве

Семью экс-замминистра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова допросили в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает ТАСС в пятницу, 30 августа, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, следственно-судебную процедуру провели в отношении жены Ларисы и сыновей Валентина и Романа.



По информации ТАСС, члены семьи Попова не являются подозреваемыми. Их допросили и отпустили. Однако, по словам адвоката экс-замглавы Минобороны Игоря Дюкина, он не в курсе следственных действий с ближайшими родственниками Попова.