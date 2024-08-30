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    Следователи допросили семью экс-замминистра обороны РФ Павла Попова, арестованного по делу о мошенничестве

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    Семью экс-замминистра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова допросили в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает ТАСС в пятницу, 30 августа, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, следственно-судебную процедуру провели в отношении жены Ларисы и сыновей Валентина и Романа.

    По информации ТАСС, члены семьи Попова не являются подозреваемыми. Их допросили и отпустили. Однако, по словам адвоката экс-замглавы Минобороны Игоря Дюкина, он не в курсе следственных действий с ближайшими родственниками Попова.

    В четверг, 29 августа, Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела, связанного с хищением в подмосковном парке «Патриот». Подозреваемым стал генерал Попов. В этот же день суд отправил его под стражу до 29 октября.

    Попов отвечал за развитие, обслуживание и работу парка в период с 2021 по 2024 год. Следствие провело проверку и, помимо загородного дома, который Попов предположительно строил за счет «Патриота», обнаружило у генерала и его семьи недвижимость на более чем 500 миллионов рублей в Москве, области и Краснодарском крае.

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