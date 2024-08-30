Глава поселения пострадал от дрона, когда обследовал место атаки под Белгородом

Два человека пострадали в результате атак беспилотников в Белгородской области утром 30 августа. Нападению дважды подверглось одно и то же село. При второй атаке досталось главе поселения, который приехал на обследование после первой.

БПЛА сбросил взрывные устройства в селе Петровка в Белгородском районе, сообщил в своем телеграм-канале глава области Вячеслав Гладков. В результате в частном доме пробило кровлю и выбило окна, а соседний дом полностью сгорел. Хозяин первого дома сначала отказался от медицинской помощи, но позже бойцы самообороны доставили его в больницу: у мужчины оказались закрытая черепно-мозговая травма, ссадины на голове, спине и бедре. Пострадавшего перевели в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

На обследование села после случившегося выехал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев — и сам подвергся атаке FPV-дрона. Беспилотник ударил в бок его автомобиля. Бойцы самообороны и участковый передали пострадавшего медикам на «скорой», которые доставили его в больницу Белгорода. Глава поселения получил минно-взрывную травму, осколочные ранения предплечий, рук, живота и мягких тканей головы.

Утром атакам подверглись еще два населенных пункта в Белгородской области. В селе Бочковка при падении и детонации дрона было повреждено помещение на территории сельхозпредприятия. А в посёлке Горьковский Грайворонского городского округа FPV-дрон пробил крышу частного дома. По предварительным данным, там никто не пострадал.