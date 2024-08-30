Крадут вашу молодость: эти четыре продукта состарят вас раньше времени

Колбасы — один из продуктов, которые стоит ограничить в рационе во имя молодости и красоты Фото: Мария Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Многие хотят быть молодыми и здоровыми как можно дольше. Но бороться со стрессом, высыпаться и заниматься спортом, как оказалось, недостаточно. Важно вместе со всем этим и правильно питаться. Корреспондент NGS24.RU Полина Бородкина пообщалась с врачами и нутрициологами и узнала, о каких продуктах стоит забыть, чтобы не только продлить свою неземную красоту, но и избежать пары-тройки серьезных заболеваний. Бонус: эксперты поделились списками продуктов, которые, наоборот, надо включить в рацион, чтобы как можно дольше оставаться без морщин.

«Полезная вода превращается в опасную» — Каждый человек хочет оставаться здоровым и молодым как можно дольше. Если здоровье мы можем взять под контроль, то строение организма — нет. Чтобы продлить свою молодость, очень важно и необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями, хорошо высыпаться, бороться со стрессом, придерживаться здорового рациона, — говорит главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Красноярского края Ирина Сергеева.



Ирина Сергеева назвала как минимум четыре продукта, употребление которых стоит ограничить во имя красоты. Так, по ее мнению, в первую очередь нужно сказать нет сладким газированным напиткам. — Если это была бы просто вода, то она приносила бы пользу для организма. Но так как в эту воду добавляются сахар, красители, ароматизаторы и газация, то полезная вода превращается в опасную для нашего организма жидкость. Талия становится менее стройной, ухудшается состояние кожи, проявляется целлюлит, провоцируются проблемы в желудочно-кишечном тракте, — пояснила врач.

В газировках очень много сахара, поэтому их называют вредными Фото: Мария Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Кроме газировок, следует ограничить количество выпечки в рационе, говорит врач. В противном случае есть риск серьезных заболеваний.



— Если мы употребляем круассаны и пирожные всего лишь один раз в месяц, то вреда для нашего организма никакого не будет. А вот если мы их употребляем один и более раз в день, то, конечно, стоит начинать бить тревогу, есть риск развития сахарного диабета и ожирения. А с такими заболеваниями о продлении молодости говорить уже сложно, — сказала Ирина Сергеева.



На третье место попала соль, большое количество которой может вывести из равновесия водный баланс организма.

— Опасно, когда человек потребляет ее слишком много. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять всего лишь одну чайную ложку соли в день, — отмечает врач. — Если мы употребляем больше, то уже нарушается водный баланс, сохранение которого важно для всех клеток нашего организма.

Алкоголь тоже стоить ограничить, а лучше вовсе исключить, если это возможно Фото: Мария Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





И четвертую позицию в антитопе продуктов по продлению молодости занял алкоголь.

— Алкогольные напитки также приводят к обезвоживанию и дают сильную нагрузку на все системы органов, ускоряют процесс старения организма, — заключила врач.

Вместе с этим Ирина Сергеева перечислила продукты, которые обязательно нужно включить в рацион. Среди них — овощи и фрукты, ягоды, мясо и рыба и даже морские водоросли, они имеют полезные свойства.

Ягода. Особенно черника. Она богата витамином С, антоцианами и антиоксидантами. Красный апельсин. Тоже содержит большое количество витамина С и антоцианов, чем другие апельсины. Полезен для кожи. Свекла. Источник все тех же антоцианов, а также микро- и макроэлементов, которые улучшают пищеварение. Ламинария. Содержит йод и пищевые волокна, которые предотвращают повреждения клеток. Арбуз. Богат ликопином и хорошо поддерживает водный баланс. Авокадо. Источник мононенасыщенных жиров и витамина Е. Нежирное мясо. Содержит, белок, железо, витамин А, витамин В2 — все это предотвращает появление морщин. Рыба. Особенно треска и сардина. Содержит йод, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые укрепляют стенки сосудов, стабилизируют состав крови и нормализуют артериальное давление. Бобовые. Являются поставщиком клетчатки, содержат много витаминов и белка. Зеленый чай. Способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить стенки сосудов. Капуста вне зависимости от сорта. Содержит много антиоксидантов, которые прекрасно борются с главными врагами молодости и красоты — свободными радикалами. Оливковое масло. Источник мононенасыщенных жирных кислот. Помогает в борьбе с нарушением липидного обмена. Помидоры. Содержат ликопин, который предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и катаракты. Яблоки. Богаты пектином, который помогает в выведении из организма свободных радикалов, что снижает риск преждевременного старения. Также они поддерживают нормальный уровень холестерина в крови. Чеснок. Содержит вещество, которое обладает антимикробным эффектом. Способен снижать свертываемость крови и поддерживать иммунитет. Участвует в нейтрализации токсинов печени. Если регулярно употреблять, то снижает риск развития рака пищевода толстой кишки и желудка.

— Именно здоровый рацион особенно важен, поскольку некоторые пищевые вещества способны замедлить старение организма, а именно те продукты, которые содержат антоциан, ликопин. Витамины А и группы В — это ключевые элементы здоровья кожи, ногтей и волос, — объясняет Ирина Сергеева. — Селен необходим для производства глутатиона — это пищевое вещество, которое помогает восстановить поврежденные клетки. К тому же он укрепляет иммунитет. Такие минералы, как кремний, повышают выработку коллагена, который делает кожу эластичной и упругой. Витамин С — это антиоксидант. Это естественный предшественник коллагена в коже. Витамин Е предотвращает появление морщин и восстанавливает кожу от повреждений. Моно- и полиненасыщенные жиры борются с воспалениями и играют ключевую роль в увлажнении кожи.

Мнения врачей и нутрициологов о продуктах — врагах молодости несколько разнятся, но в одном они сходятся точно — это в ограничении сахара в рационе.

В первую очередь стоит отказаться от газировок Фото: Евгения Бикунова / Городские порталы Поделиться Поделиться





Сахар — зло По мнению красноярского нутрициолога Ирины Бывшевой, путь к сохранению молодости стоит начать с отказа как минимум от трех составляющих рациона. Это сахар, быстрые углеводы и рафинированные продукты. — Простые углеводы быстро всасываются в системе пищеварения и вызывают скачок сахара крови. Сахар в избытке токсичен для организма, поэтому организм пытается избавиться от него при помощи инсулина. Инсулин быстро доставляет сахар в жировые отложения, уровень питательных веществ в крови падает — возникает недостаток энергии и теряется молодость наших клеток, — пояснила нутрициолог. — Поэтому сокращаем употребление рафинированного сахара, который разрушает наш коллаген и эластичность кожи.

Глазированные сырки — одни из тех продуктов, которые содержат очень много сахара в составе Фото: Мария Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Ирина Бывшева перечислила продукты с большим содержанием сахара:

Мюсли; Йогурт; Сок, морс, нектар; Газировка; Каши-пятиминутки; Кетчуп, соусы; Сосиски, сардельки, колбасы; Хлеб из белой муки; Консервированные продукты; Глазированные сырки. — Также исключаем рафинированные масла. У них низкая точка дымления. Автоматически то, что вы будете на нем жарить, превратится в трансжиры. Делаем выбор в пользу нерафинированных масел, которые не прошли ту или иную обработку, — добавила она.

Выглядит вкусно и на вкус вкусно, но на деле в этом нет никакой пользы, говорят врачи и нутрициологи Фото: Мария Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Ирина Бывшева назвала продукты, которые стоит включить в рацион, чтобы продлить свою молодость.

Омега-3 жирные кислоты и лецитин. Входят в состав липидного слоя кожи. Он защищает кожу от внешних воздействий и потери влаги. Едим печень трески, сельдь и семена чиа. Коллаген. Белок, который обеспечивает прочность и упругость кожи. Включаем в рацион холодец, костный бульон и субпродукты: почки, сердечки, печень. Продукты с витамином А, D и Е. Эти витамины участвуют в обменных процессах, происходящих внутри клеток кожи. Восстанавливают липидный слой, стимулируют обновление клеток, а также замедляют процессы старения. Не игнорируем яйца, сыры, жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, сардины), орехи и авокадо. Продукты, богатые антиоксидантами. Это ягоды, лимон, лук, чеснок, крестоцветные овощи, специи.

Отдельно нутрициолог упомянула о суперфуде для молодости и энергии:

Морская капуста. Содержит йод, который необходим для производства гормонов щитовидной железы. Также отвечает за уровень энергии. Бразильский орех. Содержит селен, который регулирует производство активной формы гормонов щитовидной железы. Без селена будет создаваться запас гормонов, но они не будут работать в полную силу. Кунжут. Содержит цинк, который входит в состав более 300 ферментов. Поддерживает выработку энергии и молодости. Семена тыквы. Содержат магний, который участвует в процессах образования и переноса энергии.

Вместе с этим некоторые специалисты еще выступают за употребление цельных продуктов без какой-либо обработки и добавок. Поэтому любимые многими сосиски и колбасы идут мимо.

На полках магазинов большинство продуктов с высоким содержанием сахара, внимательно изучайте состав перед покупкой Фото: Евгения Бикунова/ Городские порталы Поделиться Поделиться





«Невидимая» связь — Как сказал великий Гиппократ: «Мы есть то, что мы едим». И я, как нутрициолог, врач превентивной медицины, могу сказать, что это высказывание абсолютно верное. Жаль, многие люди не видят связи «еда — здоровье». И чем дольше мы хотим оставаться молодыми, тем раньше нужно задуматься о здоровье. А тем, кто задумался, нужно запомнить простые вещи: мы едим для того, чтобы жить, а не наоборот, — говорит красноярский косметолог-нутрициолог Полина Малышкина.

Лапша быстрого приготовления попала в антитоп продуктов продления молодости Фото: Мария Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





По мнению Полины Малышкиной, ускоряющие процесс старения продукты — это:



Колбасы; Кетчуп; Майонез; Чипсы; Лапша быстрого приготовления; Газированные напитки; Алкоголь; Конфеты; Промышленная выпечка. Вместо этого, продолжает косметолог-нутрициолог, нужно есть:

Цельные продукты. То есть максимально приближенные к состоянию, в котором они встречаются в природе, — не проходили промышленную обработку и не содержат химических добавок. Например, рыбу поймали — посолили — приготовили — все, а не рыбные полуфабрикаты или консервы. Все виды мяса, птицы, рыбы, овощи и фрукты, злаки и масла. Они богаты белками, жирами и полезными углеводами, а также витаминами и минералами.

— Чтобы быть молодыми, нужно кушать разнообразную и цельную еду. Все продукты, которые встречаются в природе, уникальны, и каждый по своему несет пользу для здоровья человека, — говорит косметолог-нутрициолог. — Например, такие продукты, как брокколи, апельсин, морковь, сельдерей, виноград и чай, обладают мощными противораковыми свойствами.

Лучше есть цельные продукты Фото: Евгения Бикунова / Городские порталы Поделиться Поделиться





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