Крадут вашу молодость: эти четыре продукта состарят вас раньше времени

Многие хотят быть молодыми и здоровыми как можно дольше. Но бороться со стрессом, высыпаться и заниматься спортом, как оказалось, недостаточно. Важно вместе со всем этим и правильно питаться. Корреспондент NGS24.RU Полина Бородкина пообщалась с врачами и нутрициологами и узнала, о каких продуктах стоит забыть, чтобы не только продлить свою неземную красоту, но и избежать пары-тройки серьезных заболеваний. Бонус: эксперты поделились списками продуктов, которые, наоборот, надо включить в рацион, чтобы как можно дольше оставаться без морщин.
«Полезная вода превращается в опасную»
— Каждый человек хочет оставаться здоровым и молодым как можно дольше. Если здоровье мы можем взять под контроль, то строение организма — нет. Чтобы продлить свою молодость, очень важно и необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями, хорошо высыпаться, бороться со стрессом, придерживаться здорового рациона, — говорит главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Красноярского края Ирина Сергеева.
Ирина Сергеева назвала как минимум четыре продукта, употребление которых стоит ограничить во имя красоты. Так, по ее мнению, в первую очередь нужно сказать нет сладким газированным напиткам.
— Если это была бы просто вода, то она приносила бы пользу для организма. Но так как в эту воду добавляются сахар, красители, ароматизаторы и газация, то полезная вода превращается в опасную для нашего организма жидкость. Талия становится менее стройной, ухудшается состояние кожи, проявляется целлюлит, провоцируются проблемы в желудочно-кишечном тракте, — пояснила врач.
Кроме газировок, следует ограничить количество выпечки в рационе, говорит врач. В противном случае есть риск серьезных заболеваний.
— Если мы употребляем круассаны и пирожные всего лишь один раз в месяц, то вреда для нашего организма никакого не будет. А вот если мы их употребляем один и более раз в день, то, конечно, стоит начинать бить тревогу, есть риск развития сахарного диабета и ожирения. А с такими заболеваниями о продлении молодости говорить уже сложно, — сказала Ирина Сергеева.
На третье место попала соль, большое количество которой может вывести из равновесия водный баланс организма.
— Опасно, когда человек потребляет ее слишком много. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять всего лишь одну чайную ложку соли в день, — отмечает врач. — Если мы употребляем больше, то уже нарушается водный баланс, сохранение которого важно для всех клеток нашего организма.
И четвертую позицию в антитопе продуктов по продлению молодости занял алкоголь.
— Алкогольные напитки также приводят к обезвоживанию и дают сильную нагрузку на все системы органов, ускоряют процесс старения организма, — заключила врач.
Вместе с этим Ирина Сергеева перечислила продукты, которые обязательно нужно включить в рацион. Среди них — овощи и фрукты, ягоды, мясо и рыба и даже морские водоросли, они имеют полезные свойства.
- Ягода. Особенно черника. Она богата витамином С, антоцианами и антиоксидантами.
- Красный апельсин. Тоже содержит большое количество витамина С и антоцианов, чем другие апельсины. Полезен для кожи.
- Свекла. Источник все тех же антоцианов, а также микро- и макроэлементов, которые улучшают пищеварение.
- Ламинария. Содержит йод и пищевые волокна, которые предотвращают повреждения клеток.
- Арбуз. Богат ликопином и хорошо поддерживает водный баланс.
- Авокадо. Источник мононенасыщенных жиров и витамина Е.
- Нежирное мясо. Содержит, белок, железо, витамин А, витамин В2 — все это предотвращает появление морщин.
- Рыба. Особенно треска и сардина. Содержит йод, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые укрепляют стенки сосудов, стабилизируют состав крови и нормализуют артериальное давление.
- Бобовые. Являются поставщиком клетчатки, содержат много витаминов и белка.
- Зеленый чай. Способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить стенки сосудов.
- Капуста вне зависимости от сорта. Содержит много антиоксидантов, которые прекрасно борются с главными врагами молодости и красоты — свободными радикалами.
- Оливковое масло. Источник мононенасыщенных жирных кислот. Помогает в борьбе с нарушением липидного обмена.
- Помидоры. Содержат ликопин, который предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и катаракты.
- Яблоки. Богаты пектином, который помогает в выведении из организма свободных радикалов, что снижает риск преждевременного старения. Также они поддерживают нормальный уровень холестерина в крови.
- Чеснок. Содержит вещество, которое обладает антимикробным эффектом. Способен снижать свертываемость крови и поддерживать иммунитет. Участвует в нейтрализации токсинов печени. Если регулярно употреблять, то снижает риск развития рака пищевода толстой кишки и желудка.
— Именно здоровый рацион особенно важен, поскольку некоторые пищевые вещества способны замедлить старение организма, а именно те продукты, которые содержат антоциан, ликопин. Витамины А и группы В — это ключевые элементы здоровья кожи, ногтей и волос, — объясняет Ирина Сергеева. — Селен необходим для производства глутатиона — это пищевое вещество, которое помогает восстановить поврежденные клетки. К тому же он укрепляет иммунитет. Такие минералы, как кремний, повышают выработку коллагена, который делает кожу эластичной и упругой. Витамин С — это антиоксидант. Это естественный предшественник коллагена в коже. Витамин Е предотвращает появление морщин и восстанавливает кожу от повреждений. Моно- и полиненасыщенные жиры борются с воспалениями и играют ключевую роль в увлажнении кожи.
Мнения врачей и нутрициологов о продуктах — врагах молодости несколько разнятся, но в одном они сходятся точно — это в ограничении сахара в рационе.
Сахар — зло
По мнению красноярского нутрициолога Ирины Бывшевой, путь к сохранению молодости стоит начать с отказа как минимум от трех составляющих рациона. Это сахар, быстрые углеводы и рафинированные продукты.
— Простые углеводы быстро всасываются в системе пищеварения и вызывают скачок сахара крови. Сахар в избытке токсичен для организма, поэтому организм пытается избавиться от него при помощи инсулина. Инсулин быстро доставляет сахар в жировые отложения, уровень питательных веществ в крови падает — возникает недостаток энергии и теряется молодость наших клеток, — пояснила нутрициолог. — Поэтому сокращаем употребление рафинированного сахара, который разрушает наш коллаген и эластичность кожи.
Ирина Бывшева перечислила продукты с большим содержанием сахара:
- Мюсли;
- Йогурт;
- Сок, морс, нектар;
- Газировка;
- Каши-пятиминутки;
- Кетчуп, соусы;
- Сосиски, сардельки, колбасы;
- Хлеб из белой муки;
- Консервированные продукты;
- Глазированные сырки.
— Также исключаем рафинированные масла. У них низкая точка дымления. Автоматически то, что вы будете на нем жарить, превратится в трансжиры. Делаем выбор в пользу нерафинированных масел, которые не прошли ту или иную обработку, — добавила она.
Ирина Бывшева назвала продукты, которые стоит включить в рацион, чтобы продлить свою молодость.
- Омега-3 жирные кислоты и лецитин. Входят в состав липидного слоя кожи. Он защищает кожу от внешних воздействий и потери влаги. Едим печень трески, сельдь и семена чиа.
- Коллаген. Белок, который обеспечивает прочность и упругость кожи. Включаем в рацион холодец, костный бульон и субпродукты: почки, сердечки, печень.
- Продукты с витамином А, D и Е. Эти витамины участвуют в обменных процессах, происходящих внутри клеток кожи. Восстанавливают липидный слой, стимулируют обновление клеток, а также замедляют процессы старения. Не игнорируем яйца, сыры, жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, сардины), орехи и авокадо.
- Продукты, богатые антиоксидантами. Это ягоды, лимон, лук, чеснок, крестоцветные овощи, специи.
Отдельно нутрициолог упомянула о суперфуде для молодости и энергии:
- Морская капуста. Содержит йод, который необходим для производства гормонов щитовидной железы. Также отвечает за уровень энергии.
- Бразильский орех. Содержит селен, который регулирует производство активной формы гормонов щитовидной железы. Без селена будет создаваться запас гормонов, но они не будут работать в полную силу.
- Кунжут. Содержит цинк, который входит в состав более 300 ферментов. Поддерживает выработку энергии и молодости.
- Семена тыквы. Содержат магний, который участвует в процессах образования и переноса энергии.
Вместе с этим некоторые специалисты еще выступают за употребление цельных продуктов без какой-либо обработки и добавок. Поэтому любимые многими сосиски и колбасы идут мимо.
«Невидимая» связь
— Как сказал великий Гиппократ: «Мы есть то, что мы едим». И я, как нутрициолог, врач превентивной медицины, могу сказать, что это высказывание абсолютно верное. Жаль, многие люди не видят связи «еда — здоровье». И чем дольше мы хотим оставаться молодыми, тем раньше нужно задуматься о здоровье. А тем, кто задумался, нужно запомнить простые вещи: мы едим для того, чтобы жить, а не наоборот, — говорит красноярский косметолог-нутрициолог Полина Малышкина.
По мнению Полины Малышкиной, ускоряющие процесс старения продукты — это:
- Колбасы;
- Кетчуп;
- Майонез;
- Чипсы;
- Лапша быстрого приготовления;
- Газированные напитки;
- Алкоголь;
- Конфеты;
- Промышленная выпечка.
Вместо этого, продолжает косметолог-нутрициолог, нужно есть:
- Цельные продукты. То есть максимально приближенные к состоянию, в котором они встречаются в природе, — не проходили промышленную обработку и не содержат химических добавок. Например, рыбу поймали — посолили — приготовили — все, а не рыбные полуфабрикаты или консервы.
- Все виды мяса, птицы, рыбы, овощи и фрукты, злаки и масла. Они богаты белками, жирами и полезными углеводами, а также витаминами и минералами.
— Чтобы быть молодыми, нужно кушать разнообразную и цельную еду. Все продукты, которые встречаются в природе, уникальны, и каждый по своему несет пользу для здоровья человека, — говорит косметолог-нутрициолог. — Например, такие продукты, как брокколи, апельсин, морковь, сельдерей, виноград и чай, обладают мощными противораковыми свойствами.
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