18 сентября - круглый стол «Вакцинация не только для детей: какие прививки делать необходимо, а какие — желательно»

Если в детстве за прививочным календарем родители следят благодаря врачам в поликлиниках, детских садах и школах, то взрослых людей вакцинироваться никто не заставляет. Редким исключением стала эпидемия коронавируса, во время которой была проведена самая масштабная вакцинация взрослых за последние годы в России (да и в мире, наверное, тоже). Осенью многие вспоминают и про прививки от гриппа, а недавняя вспышка кори заставила задуматься о том, что иммунитет, полученный в детстве, может быть не вечен. От чего, когда и зачем нужно вакцинироваться во взрослом возрасте и какие прививки можно и нужно добавить к детскому календарю — обсудим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:

- Какие еще прививки стоит добавить в детский календарь прививок (ветряная оспа, ротавирус)?



- Какие из «детских» прививок нужно ревакцинировать, а после каких остается пожизненный иммунитет? Как часто это нужно делать? Какие прививки можно сделать бесплатно по ОМС? - Есть ли «обязательные» прививки для взрослых? Представителям каких профессий, социальных групп или возрастов эти прививки делать обязательно?

- Что делать в случае экстренных вспышек таких болезней, как корь? Или оспа обезьян? Нужно ли бежать прививаться? Поможет ли экстренная вакцинация?



- Кому и когда стоит делать прививки от ВПЧ (вирус папилломы человека)? Правда ли, что прививки от ВПЧ защищают от рака шейки матки и других видов рака? Нужно ли их делать мужчинам?

- Зачем прививаться от гриппа каждую осень? Тем более, что говорят, что вирус гриппа постоянно мутирует и вакцины перестают работать? Так ли это?

- Кому бы вы особенно рекомендовали привиться от гриппа? Выделите, пожалуйста, группы риска, которым прививки против гриппа особенно показаны? Кому, наоборот, прививки противопоказаны?



- Когда лучше сделать прививку от гриппа? Сколько времени нужно, чтобы сформировался иммунитет против гриппа после вакцинации?

- Как обстоят дела со снабжением вакцинами против гриппа и других заболеваний? Обеспечен ли нужный объём, какие препараты доступны? Есть ли зависимость от поставок из-за рубежа?



- Нужен ли взрослым свой «прививочный календарь»?

К участию приглашаются: представители медицинских клиник, врачи-иммунологи, терапевты, производители вакцин.

Круглый стол пройдет в 16:00 / 18 сентября 2024 года



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