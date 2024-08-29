В Петербурге откроют районные математические центры для школьников

В этом учебном году в нескольких районах города откроются математические кружки, рассказала 29 августа вице-губернатор Ирина Потехина в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург». Преподавать там будут выпускники лицея 239.



Потехина рассказала, что идея открытия районных математических центров принадлежит преподавателям и выпускникам лицея. Она заметила, что за последние две-три года половина математической сборной страны, которая едет на международную олимпиаду, ученики именно лицея 239. «Мы с ними встречались, и они мне сказали, что к ним едут учиться со всей страны, даже интернат пришлось открывать. При этом в самом лицее есть ученики как минимум из половины районов Петербурга. Они начали перечислять районы, где нет учеников. Я спросила, почему так. Ездить далеко. Семья должна, получается, быть фанатской, положить жизнь на это. А ведь талантливые дети есть во всех районах. Надо эту воронку расширить, и для 5–6 класса делать матцентры в районах».