«Сортавалу» частично открыли после ДТП. Посмотрите, как поднимали завалившийся лесовоз

На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти продолжают устранять последствия ДТП с лесовозом, которое произошло днем 29 августа . Движение открыли по одной из полос.

В 20:50 на 55-м километре Новоприозерского шоссе открыли движение по второй полосе, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Поврежденный лесовоз, лежавший на боку, подняли и поставили на колеса при помощи крана. Сейчас машина ожидает эвакуации.