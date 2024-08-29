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    «Сортавалу» частично открыли после ДТП. Посмотрите, как поднимали завалившийся лесовоз

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    ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти продолжают устранять последствия ДТП с лесовозом, которое произошло днем 29 августа. Движение открыли по одной из полос.

    В 20:50 на 55-м километре Новоприозерского шоссе открыли движение по второй полосе, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Поврежденный лесовоз, лежавший на боку, подняли и поставили на колеса при помощи крана. Сейчас машина ожидает эвакуации.

    Авария произошла около 15 часов в районе Новожилово. По предварительным данным, водитель грузовика Volvo не справился с управлением и врезался в препятствие, после чего машина опрокинулась, пишет 47News со ссылкой на дорожную полицию. Водитель лесовоза в результате аварии получил травмы и был госпитализирован.

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