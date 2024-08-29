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Происшествия Затор в сторону области. На «Сортавале» частично перекрыли движение из-за ДТП с грузовиком

Затор в сторону области. На «Сортавале» частично перекрыли движение из-за ДТП с грузовиком

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1 комментарий

На 55-м километре трассы А-121 «Сортавала» из-за ДТП с грузовиком перекрыта дорога. О том, что там сейчас происходит, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Примерно в 15:10 29 августа на «Сортавале» в ДТП попал грузовик, ехавший в сторону Приозерска. Судя по фотографиям, дорогу перекрыл лесовоз.

«На место направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Обстоятельства ДТП уточняются. Образовался затор в сторону области протяженностью около километра», — уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Объезд сейчас организовывают по старому направлению дороги «Сортавала». Сервис «Яндекс.Карты» в 15:50 окрасил участок дороги А-121 в бордовый цвет. Несколько аварий произошло примерно в одном месте. Водители, которые стоят в пробке, пишут, что проехать на данный момент невозможно. «Лесовоз лег на бок. Дорога перекрыта», — сообщает один из очевидцев произошедшего. Другой пользователь пишет: «Все перекрыто, вообще не проехать».

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Комментарии
1
videosokolspb
29 августа 2024, 16:18
Пункт назначения
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