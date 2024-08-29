Не позднее трех лет. Смольный опубликовал законопроект о выплатах молодым специалистам, и речь не только об учителях

Законопроект о выплатах молодым работникам в государственных учреждениях опубликован 29 августа. Судя по нему, речь не только об учителях.



Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Смольного. Он вносит изменения в Закон «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга», а точнее, в ту его статью, которая касается ежемесячных выплат молодым специалистам — за исключением руководителей. Для этого они должны получить высшее или среднее профессиональное образование по аттестованным программам и впервые приступить «к работе в государственных учреждениях Санкт-Петербурга по специальности (в проекте — еще и по направлению подготовки. — Прим. ред.) не позднее трех лет после получения документа установленного образца о соответствующем уровне образования».



Сейчас эти выплаты составляют 2 тысячи рублей, если речь об обладателе диплома вуза, или 1,5 тысячи — если человек получил среднее профессиональное образование. Согласно проекту, они должны вырасти до 5 тысяч и 4 тысяч соответственно. Еще одно изменение — такой пункт: «В случае увольнения молодого специалиста из государственного учреждения Санкт-Петербурга после получения права на выплаты молодым специалистам и его трудоустройства в иное государственное учреждение Санкт-Петербурга по специальности право на получение выплаты молодым специалистам сохраняется за ним до истечения 24 месяцев с момента его первоначального трудоустройства».



Напомним, накануне стало известно, что депутаты ЗакСа в самом начале осенней сессии должны рассмотреть законопроект о повышении выплат молодым учителям до 4–5 тысяч. Однако, судя по законопроекту, повышение коснется не только педагогического состава, но и других госучреждений. Собеседник «Фонтанки» в городском парламенте подтвердил, что еще на стадии обсуждения возникла идея не выделять в этом смысле учителей, а распространить меру поддержки молодых специалистов и на другие сферы.