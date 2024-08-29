Снабжали оружием? Что известно о пяти новых фигурантах по делу о теракте в «Крокусе»

Утром 29 августа стало известно о продлении ареста пятерым новым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». В публичном пространстве ранее они не появлялись. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, все пятеро снабжали оружием исполнителей теракта.



«Гадоев Ш. Н., Исмоилов З. А., Солиев М. А., Солиев У. А., Хамидов Х. А. (занесены в реестр террористов и экстремистов) были задержаны в ходе спецоперации на территории Каспийска и других регионов Дагестана 31 марта этого года», — приводит издание слова источника.



Изначально им избирали меру пресечения в Дагестане, но для ее продления обвиняемых доставили в столицу РФ, уточнили в ведомстве.



«Фонтанка» со ссылкой на суды рассказывала, что всех пятерых обвиняют по разным частям трех статей Уголовного кодекса РФ: «Организация террористической деятельности», «Незаконное приобретение или ношение оружия» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».



Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта во время концерта группы «Пикник». Погибли 144 человека, еще 551 получили ранения. В качестве исполнителей арестованы четверо подозреваемых, также в СИЗО находятся еще 14 возможных пособников.

