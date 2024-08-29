В Курчатов закрыт въезд, но в город еще можно попасть. Губернатор Курской области рассказал — как

Жители Курчатова Курской области, не имеющие прописки, все равно смогут попасть в город. О том, как это сделать и что для этого нужно, 29 августа рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.



Оперативный штаб по проведению контртеррористической операции принял решение ограничить въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС.



Те, кто работает в Курчатове, но не имеют прописки, могут получить пропуск для въезда. В случае необходимости на обратной стороне пропуска можно будет указать номер автомобиля.



Для того чтобы получить пропуск, нужно обратиться в администрации города Курчатова и Курчатовского района. В Курске пропуск оформляют в МФЦ на улице Энгельса.



«Разрешение на въезд в город также можно получить непосредственно на блокпостах. Там круглосуточно будут дежурить сотрудники администраций города и района», — уточнил Алексей Смирнов.

