Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +24

2 м/c,

ю-з.

 770мм 55%
Подробнее
7 Пробки
USD 91,45
EUR 101,77
Что показывают на «Ночи света»
Юрист о деле Дурова
Новые школы вместо старых
Что там на Мальдивах
Станция «Горный институт»
Цветы дорожают перед школой
Такси будет дорожать
Рейтинги «Фонтанки»
Общество В Курчатов закрыт въезд, но в город еще можно попасть. Губернатор Курской области рассказал — как

В Курчатов закрыт въезд, но в город еще можно попасть. Губернатор Курской области рассказал — как

1 245
Написать комментарий

Жители Курчатова Курской области, не имеющие прописки, все равно смогут попасть в город. О том, как это сделать и что для этого нужно, 29 августа рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Оперативный штаб по проведению контртеррористической операции принял решение ограничить въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС.

Те, кто работает в Курчатове, но не имеют прописки, могут получить пропуск для въезда. В случае необходимости на обратной стороне пропуска можно будет указать номер автомобиля.

Для того чтобы получить пропуск, нужно обратиться в администрации города Курчатова и Курчатовского района. В Курске пропуск оформляют в МФЦ на улице Энгельса.

«Разрешение на въезд в город также можно получить непосредственно на блокпостах. Там круглосуточно будут дежурить сотрудники администраций города и района», — уточнил Алексей Смирнов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Курчатов Въезд Алексей Смирнов Курская АЭС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00
Новости компании
Два корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе сданы раньше срока
29 августа, 17:05
Новости компании
МегаФон обнулит интернет в метро Москвы и Петербурга
29 августа, 16:45
ТОП 5
Новости компании
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00
Два корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе сданы раньше срока
29 августа, 17:05
МегаФон обнулит интернет в метро Москвы и Петербурга
29 августа, 16:45
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Setl Group выплатил 5-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
29 августа, 15:35
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
Большой форум для МСП в Санкт-Петербурге: все детали за неделю до события
28 августа, 12:39
Скидка 15%* на все квартиры в строящихся домах от «Группы ЛСР»
28 августа, 10:38
Пришёл, увидел и купил! Студия — возможность стать собственником недвижимости при ограниченном бюджете
27 августа, 18:00
В «Юнтолово» пройдет «Город профессий»
27 августа, 17:30