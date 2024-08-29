Признавшийся в нападении с ножом в Купчино отправился под стражу. Его спавшие земляки получили 6 ударов на двоих

Фрунзенский районный суд Петербурга изолировал от общества обвиняемого в покушении на убийство в квартире на Будапештской улице. Заснувших там иностранцев будили ножом.

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга







Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 29 августа суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Чоршанби Жураева. В следственном изоляторе ему предстоит обживаться по меньшей мере до 26 октября.



Согласно материалам дела, 56-летний гражданин Узбекистана не меньше шести раз ударил ножом двух своих земляков в квартире на Будапештской улице. Пострадавшие были госпитализированы в тяжёлом состоянии. По предварительным данным «Фонтанки», Жураев, с которым у мужчин днём ранее случилась ссора, напал на земляков в ночь на 27 августа, когда те уснули.



В Следственном комитете сообщали, что пострадавшие с ранениями в области шеи, живота, рук смогли выйти на лестничную площадку первого этажа, где их заметили и позвонили в скорую. На видео, опубликованном ведомством, Жураев заявляет, что признаёт содеянное.

