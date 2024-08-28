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Происшествия Двое пали на «дуэли» у клуба в Купчино, а в пяти километрах подло резали спящих

Двое пали на «дуэли» у клуба в Купчино, а в пяти километрах подло резали спящих

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4 комментария

На ножах прошёл день во Фрунзенском районе Петербурга. В тяжёлом состоянии госпитализированы четверо, в полиции — иностранец и два клинка.

О телах, лежащих во дворе у ретро-клуба «Зодиак» на Купчинской улице, в экстренные службы сообщили накануне в одиннадцатом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 28 августа. По больницам развезли двух мужчин с ножевыми ранениями. По предварительным данным, они ранили друг друга после подогретой алкоголем ссоры, найден один нож.

Полицейские выясняют мотивы случившегося. Сами участники пока пролить свет на конфликт не могут — оба в тяжёлом состоянии.

Личность госпитализированного с ранениями груди и плеча устанавливается. Его 66-летний противник, получивший проникающую рану живота, сотрудникам правоохранительных органов известен. В 2019 году он получил 4,5 года в колонии особого режима за незаконный сбыт растительного наркотика. До этого в его биографии: тяжкий вред, кража, разбой, убийство.

Следствие квалифицировало конфликт двоих на Купчинской как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ещё одно нападение с ножом в том же районе дало старт делу о покушении на убийство двух человек. Раненых забирали от дома №4 на Будапештской улице около шести часов утра. Там же нашли подозреваемого — 56-летнего гражданина Узбекистана. По версии следствия, в съемной квартире в девятиэтажке он был с двумя земляками 47-ми и 37-ми лет, с ними же повздорил днём ранее. Успокоиться после ссоры старшему, похоже, не удалось. Как полагают, он затаил обиду и набросился с ножом на знакомых, когда те уснули.

У одного из пострадавших раны на шее, животе и плече, у второго — проникающее ранение шеи, повреждена гортань. Отметили медики и запах алкоголя.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, нож изъят.

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Комментарии
6
-4*
28 августа 2024, 12:41
Нужно ещё больше шерсти!
Znatok78
28 августа 2024, 12:50
"тяжкий вред, кража, разбой, убийство". С таким послужным списком человек, по идее, никогда не должен оказаться в обществе нормальных людей, но только не у нас.
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