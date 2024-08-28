Двое пали на «дуэли» у клуба в Купчино, а в пяти километрах подло резали спящих

О телах, лежащих во дворе у ретро-клуба «Зодиак» на Купчинской улице, в экстренные службы сообщили накануне в одиннадцатом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 28 августа. По больницам развезли двух мужчин с ножевыми ранениями. По предварительным данным, они ранили друг друга после подогретой алкоголем ссоры, найден один нож.

Личность госпитализированного с ранениями груди и плеча устанавливается. Его 66-летний противник, получивший проникающую рану живота, сотрудникам правоохранительных органов известен. В 2019 году он получил 4,5 года в колонии особого режима за незаконный сбыт растительного наркотика. До этого в его биографии: тяжкий вред, кража, разбой, убийство.

Ещё одно нападение с ножом в том же районе дало старт делу о покушении на убийство двух человек. Раненых забирали от дома №4 на Будапештской улице около шести часов утра. Там же нашли подозреваемого — 56-летнего гражданина Узбекистана. По версии следствия, в съемной квартире в девятиэтажке он был с двумя земляками 47-ми и 37-ми лет, с ними же повздорил днём ранее. Успокоиться после ссоры старшему, похоже, не удалось. Как полагают, он затаил обиду и набросился с ножом на знакомых, когда те уснули.