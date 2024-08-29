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Бизнес Гендиректор ОСК: предприятиям требуется 6,5 тысячи сотрудников ежегодно

Гендиректор ОСК: предприятиям требуется 6,5 тысячи сотрудников ежегодно

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5 комментариев

Ежегодно предприятиям Объединенной судостроительной корпорации требуется в среднем 6,5 тысячи специалистов. Об этом 29 августа заявил генеральный директор АО «ОСК» Андрей Пучков на совещании по вопросам кадров для судостроения и смежных отраслей у помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева в Петербурге, сообщает пресс-служба компании.

Общая численность работников на сегодня — более 100 тысяч, в штат необходимо принять около 50% от общей потребности, добавил он.

По подсчетам Пучкова, предприятиям ОСК требуется 1,5 тысячи выпускников колледжей и 500 выпускников вузов ежегодно.

В начале года, как писала «Фонтанка», спрос на рабочие руки у петербургской промышленности вырос почти вдвое.

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Комментарии
6
tochilshik
29 августа 2024, 16:14
специалисты пачками увольняются изза мизерных зарплат.на их место приходит древняя пенсия.молодых нет желающих.
Dinitrius
29 августа 2024, 16:28
ОСК поэтому и убыточна, что управляется не пойми кем с раздутым штатом сотрудников.
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