Гендиректор ОСК: предприятиям требуется 6,5 тысячи сотрудников ежегодно

Ежегодно предприятиям Объединенной судостроительной корпорации требуется в среднем 6,5 тысячи специалистов. Об этом 29 августа заявил генеральный директор АО «ОСК» Андрей Пучков на совещании по вопросам кадров для судостроения и смежных отраслей у помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева в Петербурге, сообщает пресс-служба компании.

Общая численность работников на сегодня — более 100 тысяч, в штат необходимо принять около 50% от общей потребности, добавил он.

По подсчетам Пучкова, предприятиям ОСК требуется 1,5 тысячи выпускников колледжей и 500 выпускников вузов ежегодно.

В начале года, как писала «Фонтанка», спрос на рабочие руки у петербургской промышленности вырос почти вдвое.