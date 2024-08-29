Лукашенко рассказали о работе над белорусским аналогом YouTube

В Белоруссии работают над созданием аналога YouTube. Проект планируется запустить в начале осени. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает агентство БелТА.
Заместитель главы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов сообщил главе государства Александру Лукашенко о том, что сейчас ведется работа над созданием белорусского YouTube. По его словам, на видеохостинге videobel.by будут размещать программы и различные рубрики, а также «внеэфирные активности создателей видеоконтента».
На видеохостинге, помимо пользовательского контента, можно будет смотреть основные белорусские телеканалы в режиме реального времени. Также на главной странице сервиса будет размещена лента новостей информационного агентства БелТА. При этом замглавы администрации президента назвал платформу «достаточно слабым» аналогом иностранной площадки.
Одной из причин создания белорусского видеохостинга стали сбои, которые все чаще происходят на платформе YouTube и других сервисах с видеоконтентом.
«Мы не можем предугадать, мы не можем знать, как будет эта ситуация развиваться далее. Но мы знаем совершенно точно, что белорусский зритель хочет смотреть (и не только белорусский) видео по запросу через персональный компьютер, мобильный телефон там, где ему это удобно, в то время, когда ему это удобно делать», — заявил Владимир Перцов.
Известно, что белорусский проект будет запущен в начале осени — 12 сентября.
По информации журналистов кремлевского пула, президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали создание союзного медиахолдинга. При этом президент Белоруссии отметил, что Путин хорошо посвящен в вопросы интернет-медиа.
Сегодня, 29 августа, президент Белоруссии заслушал доклад об актуальных вопросах информационной политики. Он заявил, что никаких приказов, чтобы воевать за пределами страны, не было и не будет.