Лукашенко рассказали о работе над белорусским аналогом YouTube

В Белоруссии работают над созданием аналога YouTube. Проект планируется запустить в начале осени. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает агентство БелТА.



Заместитель главы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов сообщил главе государства Александру Лукашенко о том, что сейчас ведется работа над созданием белорусского YouTube. По его словам, на видеохостинге videobel.by будут размещать программы и различные рубрики, а также «внеэфирные активности создателей видеоконтента».

На видеохостинге, помимо пользовательского контента, можно будет смотреть основные белорусские телеканалы в режиме реального времени. Также на главной странице сервиса будет размещена лента новостей информационного агентства БелТА. При этом замглавы администрации президента назвал платформу «достаточно слабым» аналогом иностранной площадки.