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Происшествия На «голой вечеринке» в астраханском клубе раздеться за айфон должны были «актеры». Но все пошло не по плану

На «голой вечеринке» в астраханском клубе раздеться за айфон должны были «актеры». Но все пошло не по плану

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26 комментариев

Мероприятие в ночном клубе «Бункер» в Астрахани пошло не по плану, особенно когда на него приехала местная полиция. По задумке организатора, раздеться за айфон должны были специально приглашенные «актеры», но вместо них на сцену вышли обычные посетители. Личности всех участников «голой вечеринки» и ее организаторов уже установили.

В «Бункере» прошла вечеринка с конкурсами, одним из призов в которых был новый айфон. Условия были простыми: кто снимет с себя больше всего одежды, тот и выиграет смартфон. Побороться за технику решили четверо гостей.

Прибывшая в клуб полиция установила организатора вечеринки. Им оказался неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний индивидуальный предприниматель, пишет пресс-служба полиции Астрахани 29 августа. В его отношении составлены два административных материала, по которым ему грозит арест до 15 суток и штраф до 500 тысяч рублей.

Также полиция установила личности двух участниц конкурса. Одна из них — 2000 года рождения, вторая — 2002-го. Им также грозит арест до 15 суток. Протоколы составлены и в отношении генерального директора клуба, соучредителя и кассира.

Как писала «Фонтанка» накануне, на «голую вечеринку» отреагировал глава Астраханской области Игорь Бабушкин. У себя в телеграм-канале он написал, что прошедшее в клубе мероприятие — «позор для всех нас, астраханцев», а также добавил, что участники конкурса «продались за американский телефон».

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Комментарии
26
282495181
29 августа 2024, 12:39
Эх, где же наши девяностые/нулевые и прекрасный клуб Метро с народным стриптизом....Были времена, но проклятые деды довели страну, раздеться нормально уже не дают!
158063852
29 августа 2024, 12:49
Какой бред! Ну разделись люди в клубе и что? Это их дело и тело... Совсем то с ума уж сходить не надо со своими скрепами.
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