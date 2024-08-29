Tele2 отменит роуминг в Крыму. «Большая тройка» думает

Тele2 первым среди российских операторов собирается отменить роуминг на территории Крыма и в Севастополе. Предполагаемая дата — 8 октября. О принятии такого решения договариваются и операторы «большой тройки»: «Вымпелком», МТС и «МегаФон». Об этом 29 августа пишет «Коммерсантъ».



Партнером Tele2 на полуострове выбран крымский оператор «Миранда». «Миранда-медиа» ведет переговоры и с «большой тройкой» о работе на своей сети для отмены роуминга, а также с другими федеральными операторами и крупным виртуальным MVNO.



В 2019 году в России отменили национальный и внутрисетевой роуминг. Но в Крыму и Севастополе тарифы «большой четверки» отличаются, так как у них нет своей сетевой инфраструктуры и местные компании обслуживают абонентов по соглашениям. Так, для «Вымпелкома», «МегаФона» и МТС в Крыму входящие вызовы бесплатны, чего нельзя сказать о тарифах на другие услуги. У «Вымпелкома»: исходящие звонки — 1,5 руб./мин., SMS — 1 руб., безлимитный интернет — 140 руб. в сутки; у «МегаФона»: исходящие звонки — 3 руб./мин., SMS — 2 руб., интернет — 2,2 руб./Мб; у МТС: исходящие звонки — 3,85 руб./мин., SMS — 2,5 руб., интернет — 1,25 руб./Мб.



После ухода украинских операторов в 2014 году в Крыму начали работать «Миранда-медиа» и «К-Телеком» под брендом «+7Телеком». «Миранда-медиа» развернула свою сеть мобильной связи только в 2024 году. У каждого из этих операторов есть все необходимые разрешения и оборудование для работы в Крыму.



Напомним, 27 августа ФАС возбудила дело в отношении «Вымпелкома», «МегаФона» и МТС с целью отменить дополнительную плату для абонентов, которые приезжают в Крым. В ФАС сообщили, что экономические условия для этого уже созданы после дела «К-Телекома» в конце 2023 года, что привело к снижению ставок в два-три раза. Это позволяет перейти к завершающему этапу — отмене роуминга.



Как объясняет редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин, отмена роуминга в Крыму для «большой тройки» операторов зависит от экономической эффективности. Пока крымские операторы не снизят ставку на интерконнект, отмена роуминга для федеральных игроков будет оставаться невыгодной.

