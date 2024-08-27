ФАС возбудила дела против МТС, «Мегафона» и «Билайна» из-за наценок на связь в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении сотовых операторов МТС, «Мегафон» и «Билайн» из-за взимания дополнительной платы за связь в Крыму и Севастополе. Об этом 27 августа сообщается в телеграм-канале ведомства.



В июле ФАС выдала «большой тройке» предупреждения о необходимости прекратить взимание доплаты, но оно не было исполнено. Если антимонопольный орган установит вину операторов в нарушении, им может быть назначен штраф или выдано предписание, в соответствии с которым незаконно полученный доход надо будет перечислить в бюджет.



«Сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены — для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы. Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию в регионе снижены в 2–3 раза в результате рассмотрения антимонопольного дела в отношении ООО "К-Телеком"», — говорится в сообщении ФАС.



Служба следит за приведением тарифов на услуги связи в норму. По ее данным, первым доплату в Крыму отменит Tele2 — с 8 октября 2024 года .



В пресс-службе «Мегафона» «Фонтанке» сообщили, что позиция оператора по этому вопросу остается неизменной.



«Мы работаем в Крыму через инфраструктуру местных операторов и несем расходы на роуминг. В результате стоимость связи для наших абонентов во многом зависит от цены услуг этих операторов. Мы находимся в постоянном диалоге с партнерами по поводу снижения расценок на связь для наших абонентов», — сообщили там. В компании добавили, что готовы предоставить аргументы ФАС в рамках рассмотрения дела.



В пресс-службе «Билайна» тоже подчеркнули, что взимание платы обосновано экономически. «У билайна нет собственной инфраструктуры и частот в Крыму, поэтому для того, чтобы наши клиенты оставались на связи, мы пользуемся услугами операторов, работающих на территории полуострова», — объяснили в компании.



При этом, если они снижают цены, это снижение отражается в тарифах, отмечают там. Благодаря тому, что один из местных операторов пошел на такой шаг, в июне оператору удалось снизить стоимость связи для абонентов: с 200 до 140 рублей за 1 ГБ , с 3 до 1,5 рубля за 1 минуту , с 2,5 до 1 рубля за 1 СМС-сообщение .

