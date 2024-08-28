Стрелкова в колонии посчитали склонным к побегу. Супруга предположила, что его не хотят выпускать по УДО

Администрация ИК-5 «повесила красную полосу» на бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщила его супруга Мирослава Регинская 28 августа у себя в телеграм-канале. Она считает, что делается это для того, чтобы лишить Стрелкова возможности выйти по УДО, подавать на которое он планировал в ближайшее время.



По словам Регинской, Стрелков не нарушал правил внутреннего распорядка, не отказывался от труда, нареканий со стороны администрации не имел.



«Очевидно, что человек, которого давно «ждет» Гаагский трибунал, к побегу склонен быть не может. Игорю Ивановичу из России бежать некуда, и намерений таких за ним не водилось никогда», — подчеркнула Регинская.



Она предположила, что мотивировка администрации колонии о «красной полосе» может быть та же, что и у суда, отказавшего Стрелкову в домашнем аресте: он умеет обращаться с оружием, обладает навыками конспирации, организаторскими способностями.



В июле 2024 года «Фонтанка» со ссылкой на супругу Стрелкова писала, что осужденный в ИК устроился на швейное производство.



Игорь Стрелков (настоящее имя — Игорь Гиркин) — бывший министр обороны ДНР. Во время событий 2014 года в Крыму Стрелков руководил отдельным добровольческим батальоном спецназначения. Затем стал внештатным советником председателя Верховного совета Республики Крым. После начала СВО в феврале 2022 года Стрелков начал высказывать критику в адрес Минобороны и главы ведомства Сергея Шойгу. Позднее в его отношении возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к 4 годам колонии.

