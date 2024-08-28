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    На экраны выходит историческая семейная сага от режиссера «Усатого няня»

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    Фото: centpart.ru
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    С 5 сентября на экранах — драма режиссера Владимира Грамматикова «Смотри на меня!». Действие разворачивается в 1948 году. Главная героиня — Нина Левицкая, бывшая оперная певица и мать четверых детей. Её муж, ответственный работник Александр, куда-то исчезает на целый год. Чтобы избежать возможного ареста, Нина срочно продаёт имущество и с детьми уезжает из Свердловска в Москву — с пианино и коровой-кормилицей в товарном вагоне. Каждый день Нину и детей судьба сводит с разными людьми: одни опасны, другие стараются помочь.

    Сценарий к фильму, основанный на реальных событиях, написал сценарист и режиссер Андрей Кончаловский. Владимир Грамматиков известен как режиссер фильмов «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мио, мой Мио», «Сестрички Либерти» и других.

    Нину в фильме сыграла Александра Урсуляк («Время первых», «Долгое прощание»). В картине также сыграли Евгения Симонова («Афоня», «Обыкновенное чудо»), Евгений Стеблов («Я шагаю по Москве», «Раба любви») и Семён Шкаликов («Подкидыш», «Громовы»).

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: centpart.ru

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