Лихорадка Западного Нила — в 22 регионах РФ. Средний показатель заболеваемости вырос на 13%

Показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России на сегодняшний день превысил средний многолетний показатель на 13%. Об этом 28 августа сообщил Роспотребнадзор, специалисты которого продолжают мониторинг ситуации с заражением в стране.

По данным ведомства, случаи отмечены уже в 22 регионах России. При этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи, отмечает Роспотребнадзор. На конец августа в стране было зафиксировано 0,08 случая на 100 000 населения.