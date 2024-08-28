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Происшествия Лихорадка Западного Нила — в 22 регионах РФ. Средний показатель заболеваемости вырос на 13%

Лихорадка Западного Нила — в 22 регионах РФ. Средний показатель заболеваемости вырос на 13%

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4 комментария

Показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России на сегодняшний день превысил средний многолетний показатель на 13%. Об этом 28 августа сообщил Роспотребнадзор, специалисты которого продолжают мониторинг ситуации с заражением в стране.

По данным ведомства, случаи отмечены уже в 22 регионах России. При этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи, отмечает Роспотребнадзор. На конец августа в стране было зафиксировано 0,08 случая на 100 000 населения.

Вирус Западного Нила способен приводить к смертельным неврологическим болезням. Переносчики вируса — комары — встречаются в регионах Центральной России и Поволжья.

Роспотребнадзор вновь напомнил об основных правилах профилактики ЛЗП:
— использование репеллентов и антимоскитных сеток на окнах;
— отсутствие емкостей с затхлой водой;
— избегание заболоченных мест;
— ношение закрытой защитной одежды на природе.

Ранее «Фонтанка» рассказала, как болеют в России лихорадкой Западного Нила.

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Лихорадка Западного Нила Роспотребнадзор Заражение Вирус Россия
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Комментарии
4
-4*
28 августа 2024, 18:00
Успокойтесь, второй раз не прокатит!
Абрикосов
28 августа 2024, 17:37
сегодня день темников... Ф отрабатывает... субботник в среду ! плохо быть продажным СМИ, хотя где они не продажные?!
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