Мужчина, укравший из храма в Парголово 11 икон и чаши для пожертвований, услышал приговор

Мужчину, укравшего из храма в Выборгском районе Петербурга 11 икон и чаши для пожертвований, приговорили к 1 году 3 месяцам исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в грабеже. Об этом 28 августа сообщает прокуратура города.

В конце 2023 года, 27 декабря, из церковной лавки храма во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских, расположенного в Парголово, украли две металлические чаши для сбора пожертвований, 11 икон и черный кожаный браслет. Тогда ущерб составил более 18 тысяч рублей.

Злоумышленник обчистил храм, сложил все забранное в пакет и собирался завершать эту операцию. « <...> Его преступные действия обнаружены работником храма, которого Столков с силой оттолкнул и выбежал из церковной лавки. Однако работник храма продолжил преследовать подсудимого на улице, пытался его догнать», — уточнили в прокуратуре Петербурга.

Несколько украденных вещей выпали во время потасовки. О произошедшем представитель храма сразу же сообщил в полицию. Вора задержали на следующий день, придя к нему домой. Похищенное имущество вернули церкви. Суд при вынесении приговора принял во внимание то, что потерпевшая сторона не имеет претензий к грабителю.

