Сотрудники ДПС в Ленобласти спасли мальчика, задыхавшегося от укуса осы. Теперь он знает, кем станет, когда вырастет

В Ленинградской области инспекторы ДПС спасли шестилетнего мальчика от смерти от укуса осы. Ребенок оказался у них на руках уже задыхающимся и с острой аллергической реакцией.



Дежурство сержант Игорь Никитин и старший лейтенант Дмитрий Зубков несли в поселке Кобринское в Гатчинском районе. В какой-то момент рядом с ними остановилась машина, в которой отец и бабушка везли 6-летнего мальчика в больницу. Они попросили помощи у сотрудников ДПС, поскольку боялись не успеть — у ребенка после укуса осы началась сильная реакция, и он стал задыхаться.

