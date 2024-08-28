Сотрудники ДПС в Ленобласти спасли мальчика, задыхавшегося от укуса осы. Теперь он знает, кем станет, когда вырастет

В Ленинградской области инспекторы ДПС спасли шестилетнего мальчика от смерти от укуса осы. Ребенок оказался у них на руках уже задыхающимся и с острой аллергической реакцией.
Дежурство сержант Игорь Никитин и старший лейтенант Дмитрий Зубков несли в поселке Кобринское в Гатчинском районе. В какой-то момент рядом с ними остановилась машина, в которой отец и бабушка везли 6-летнего мальчика в больницу. Они попросили помощи у сотрудников ДПС, поскольку боялись не успеть — у ребенка после укуса осы началась сильная реакция, и он стал задыхаться.
Мальчика вместе с бабушкой посадили в патрульный автомобиль и под звуки сирены доставили в ближайшую больницу. Там его приняли врачи, а через некоторое время отпустили домой, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Спасти ребенка удалось только благодаря действиям сотрудников ДПС — промедление стоило бы жизни.
Семью полицейские встретили при выписке из больницы. Оказалось, что отец мальчика также служит в одной из экстренных служб, благодаря чему и смог быстро сориентироваться и обратиться за помощью. Ребенку дали посидеть в патрульной машине и рассказали о службе в полиции. Теперь, когда вырастет, мальчик тоже хочет стать сотрудником ДПС. Бабушка ребенка поблагодарила полицейских.
ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району