Спрос на кредитование ИЖС в Петербурге вырос на 94%, в Ленобласти — на 60%

С января по июль 2024 года на Северо-Западе на 90% вырос спрос на кредиты для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По данным Сбера, относительно того же прошлогоднего периода в Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 94%, а в Ленинградской области — на 60 %.



Из общей суммы выданных кредитов на ИЖС по СЗФО в 32,17 млрд рублей 22,2 млрд рублей пришлось на петербуржцев и жителей Ленинградской области.



Каждый месяц в Петербурге в Сбере оформляют в среднем 400 таких кредитов, а в Ленобласти — почти 150.



Что касается средней суммы займа на ИЖС, то с января по июль она заметно выросла и достигла 6 млн рублей по Петербургу и 5,9 млн по области.

