Спрос на кредитование ИЖС в Петербурге вырос на 94%, в Ленобласти — на 60%

С января по июль 2024 года на Северо-Западе на 90% вырос спрос на кредиты для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По данным Сбера, относительно того же прошлогоднего периода в Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 94%, а в Ленинградской области — на 60 %.
Из общей суммы выданных кредитов на ИЖС по СЗФО в 32,17 млрд рублей 22,2 млрд рублей пришлось на петербуржцев и жителей Ленинградской области.
Каждый месяц в Петербурге в Сбере оформляют в среднем 400 таких кредитов, а в Ленобласти — почти 150.
Что касается средней суммы займа на ИЖС, то с января по июль она заметно выросла и достигла 6 млн рублей по Петербургу и 5,9 млн по области.
— ИЖС остается перспективным вариантом улучшения жилищных условий, несмотря на снижение спроса после ажиотажа в июне, — отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка. — Появился целый ряд новых возможностей. Например, эскроу для ИЖС, улучшенные условия по семейной ипотеке, которая теперь распространяется на семьи хотя бы с одним ребёнком до 6 лет. По этой программе можно взять до 30 млн рублей с условием, что в той части кредита, которая выше установленного госпрограммой лимита, будет действовать рыночная процентная ставка.
Как заключил Дмитрий Суховерхов, тренд на частное строительство будет продолжать набирать обороты.