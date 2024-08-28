    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    771мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.48eur102.29

    Спрос на кредитование ИЖС в Петербурге вырос на 94%, в Ленобласти — на 60%

    420
    1 комментарий

    С января по июль 2024 года на Северо-Западе на 90% вырос спрос на кредиты для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По данным Сбера, относительно того же прошлогоднего периода в Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 94%, а в Ленинградской области — на 60 %.

    Из общей суммы выданных кредитов на ИЖС по СЗФО в 32,17 млрд рублей 22,2 млрд рублей пришлось на петербуржцев и жителей Ленинградской области.

    Каждый месяц в Петербурге в Сбере оформляют в среднем 400 таких кредитов, а в Ленобласти — почти 150.

    Что касается средней суммы займа на ИЖС, то с января по июль она заметно выросла и достигла 6 млн рублей по Петербургу и 5,9 млн по области.

    — ИЖС остается перспективным вариантом улучшения жилищных условий, несмотря на снижение спроса после ажиотажа в июне, — отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка. — Появился целый ряд новых возможностей. Например, эскроу для ИЖС, улучшенные условия по семейной ипотеке, которая теперь распространяется на семьи хотя бы с одним ребёнком до 6 лет. По этой программе можно взять до 30 млн рублей с условием, что в той части кредита, которая выше установленного госпрограммой лимита, будет действовать рыночная процентная ставка.


    Как заключил Дмитрий Суховерхов, тренд на частное строительство будет продолжать набирать обороты.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close