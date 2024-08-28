На ограждение нанизало перевернувшийся «Форд» с пьяным водителем. Страшные фото ДТП в Купчино

По уточнённой информации, в аварии у дома № 5 на Бухарестской улице пострадали три человека. В тяжёлом состоянии госпитализированы пассажиры Ford Sierra — мужчины 38 и 34 лет. Без травм кульбит с приземлением на металлическое ограждение не обошёлся и для водителя. 36-летнего мужчину увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место аварии, установили, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. И напомнили, что пьяное вождение в соответствии со статьёй 12.8 КоАП наказывается штрафом с лишением прав, а тех, у кого их нет — административным арестом. За повторное нарушение отвечать предстоит уже по уголовной статье.

