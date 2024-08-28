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Происшествия На ограждение нанизало перевернувшийся «Форд» с пьяным водителем. Страшные фото ДТП в Купчино

На ограждение нанизало перевернувшийся «Форд» с пьяным водителем. Страшные фото ДТП в Купчино

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7 комментариев

Полиция показала последствия аварии с перевёртышем во Фрунзенском районе Петербурга. По данным ведомства, в ограждение машину отправил нетрезвый водитель.

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По уточнённой информации, в аварии у дома № 5 на Бухарестской улице пострадали три человека. В тяжёлом состоянии госпитализированы пассажиры Ford Sierra — мужчины 38 и 34 лет. Без травм кульбит с приземлением на металлическое ограждение не обошёлся и для водителя. 36-летнего мужчину увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место аварии, установили, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. И напомнили, что пьяное вождение в соответствии со статьёй 12.8 КоАП наказывается штрафом с лишением прав, а тех, у кого их нет — административным арестом. За повторное нарушение отвечать предстоит уже по уголовной статье.

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В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что спасателям пришлось деблокировать троих мужчин из искорёженного салона при помощи гидравлического инструмента.

«Фонтанка» рассказывала, что «Форд» опрокинулся вверх колёсами на ограждение трамвайных путей в начале одиннадцатого утра. Вагоны стояли более часа.

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Комментарии
7
Mr.Long
28 августа 2024, 14:33
Как можно было перепутать Сиерру и Фиесту? Ошибки в статьях каждый день. Даже получается не ошибки, а ложь.
282556445
28 августа 2024, 15:03
Спасибо тебе , ограждение, от трезвых автолюбителей!
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