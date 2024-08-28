Песков назвал «искажением реальности» сообщения об отправке призывников в Курскую область

Появившиеся в Сети сообщения о том, что призывников якобы заставляют заключать контракты для участия в боях в Курской области, являются «искажением реальности». Об этом в среду,
Представитель Кремля прокомментировал публикации СМИ о том, что «в Курскую область отправляют призывников и на них оказывается давление, чтобы они подписали контракты». По его словам, такие сообщения «чаще всего являются абсолютным искажением реальности» (цитата по «Вы слушали Маяк»). Песков добавил, что не считает необходимым это комментировать.
Ранее ряд СМИ писал о том, что солдат срочной службы, которые смогли эвакуироваться с границы Курской области во время нападения ВСУ, якобы заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ для участия в боях в приграничном регионе.
24 августа в результате обмена пленными в РФ «вернулись 1