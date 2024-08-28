    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    771мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.48eur102.29

    Боевые действия

    Песков назвал «искажением реальности» сообщения об отправке призывников в Курскую область

    7844
    31 комментарий

    Появившиеся в Сети сообщения о том, что призывников якобы заставляют заключать контракты для участия в боях в Курской области, являются «искажением реальности». Об этом в среду, 28 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

    Представитель Кремля прокомментировал публикации СМИ о том, что «в Курскую область отправляют призывников и на них оказывается давление, чтобы они подписали контракты». По его словам, такие сообщения «чаще всего являются абсолютным искажением реальности» (цитата по «Вы слушали Маяк»). Песков добавил, что не считает необходимым это комментировать.

    Ранее ряд СМИ писал о том, что солдат срочной службы, которые смогли эвакуироваться с границы Курской области во время нападения ВСУ, якобы заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ для участия в боях в приграничном регионе.

    24 августа в результате обмена пленными в РФ «вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области». Это подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close