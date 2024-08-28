Песков назвал «искажением реальности» сообщения об отправке призывников в Курскую область

Появившиеся в Сети сообщения о том, что призывников якобы заставляют заключать контракты для участия в боях в Курской области, являются «искажением реальности». Об этом в среду, 28 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.



Представитель Кремля прокомментировал публикации СМИ о том, что «в Курскую область отправляют призывников и на них оказывается давление, чтобы они подписали контракты». По его словам, такие сообщения «чаще всего являются абсолютным искажением реальности» (цитата по «Вы слушали Маяк»). Песков добавил, что не считает необходимым это комментировать.