«Брата-близнеца» петербургского памятника Доменико Трезини продают на «Авито»

В Петербурге продают фигуру Доменико Трезини, установленную рядом с ТК «Европа» на Петроградской стороне, — обратила внимание «Фонтанка» 28 августа . Это «брат-близнец» памятника Трезини, который стоит на одноименной площади на Васильевском острове.



Петербуржцы обратили внимание на второго Трезини в июле. Как рассказывал «Фонтанке» предприниматель Юрий Жорно, фонд которого установил памятник Трезини в 2014 году , «братья-близнецы» были отлиты одновременно. Всё это время вторая фигура ждала своей участи на складе. В 2024 году Жорно решил разместить ее в качестве инсталляции рядом со своим торговым комплексом, пока не открытым для посетителей.