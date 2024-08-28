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    «Брата-близнеца» петербургского памятника Доменико Трезини продают на «Авито»

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    В Петербурге продают фигуру Доменико Трезини, установленную рядом с ТК «Европа» на Петроградской стороне, — обратила внимание «Фонтанка» 28 августа. Это «брат-близнец» памятника Трезини, который стоит на одноименной площади на Васильевском острове.

    Петербуржцы обратили внимание на второго Трезини в июле. Как рассказывал «Фонтанке» предприниматель Юрий Жорно, фонд которого установил памятник Трезини в 2014 году, «братья-близнецы» были отлиты одновременно. Всё это время вторая фигура ждала своей участи на складе. В 2024 году Жорно решил разместить ее в качестве инсталляции рядом со своим торговым комплексом, пока не открытым для посетителей.

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    Объявление о продаже «брата-близнеца» появилось на «Авито». Его оценивают в несколько десятков миллионов рублей.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    «К 310 годoвщинe со дня ocнoвaния гoрода Сaнкт-Петepбуpга был уcтановлен памятник Дoменико Тpезини. Oднoвpeменно, в ту жe фоpму был oтлит eщe один оpигинал этого пaмятника, кoтоpый пpедполагaлoсь пpинеcти в дap Швейцарии, кантoн Тичино, гoрод Лугано, — на родину великого архитектора к 350-летию со дня его рождения. Однако из-за политической ситуации, санкций и враждебного настроя Швейцарии они отказались, и это не состоялось. У Фонда Жорно Ю. Ю. остался второй оригинал этой скульптуры, которую Фонд выставляет на продажу. Все документы имеются», — сказано в объявлении.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о продаже картины Казимира Малевича на сервисе для размещения объявлений.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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