В Петербурге продают фигуру Доменико Трезини, установленную рядом с ТК «Европа» на Петроградской стороне, — обратила внимание «Фонтанка»
Петербуржцы обратили внимание на второго Трезини в июле. Как рассказывал «Фонтанке» предприниматель Юрий Жорно, фонд которого установил памятник Трезини в
Объявление о продаже «брата-близнеца» появилось на «Авито». Его оценивают в несколько десятков миллионов рублей.
«К 310 годoвщинe со дня ocнoвaния гoрода Сaнкт-Петepбуpга был уcтановлен памятник Дoменико Тpезини. Oднoвpeменно, в ту жe фоpму был oтлит eщe один оpигинал этого пaмятника, кoтоpый пpедполагaлoсь пpинеcти в дap Швейцарии, кантoн Тичино, гoрод Лугано, — на родину великого архитектора к
Ранее «Фонтанка» рассказывала о продаже картины Казимира Малевича на сервисе для размещения объявлений.