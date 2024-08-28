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Общество Россияне хотят в Европу. Спрос на оформление «шенгена» резко вырос

Россияне хотят в Европу. Спрос на оформление «шенгена» резко вырос

2 672
18 комментариев

В первом полугодии 2024 года россияне стали чаще выезжать за границу и подавать документы на оформление «шенгена». Однако вместе с увеличением спроса на получение виз и сокращением числа сотрудников европейских консульств резко выросли сроки рассмотрения и подачи документов, пишет в среду, 28 августа, «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Continent Express.

Как сообщает издание, спрос на визы в страны Шенгенского соглашения у россиян в январе — августе 2024 года увеличился на 51% относительно аналогичного периода прошлого года. В свою очередь представитель компании «Визаход» говорит о росте спроса на 20–30% за год.

Ждать «шенген» на сегодняшний день приходится рекордно долго. Так, Италия увеличила срок рассмотрения документов до 60 дней. В случае подачи на визу через Испанию необходимо ждать около месяца. Кроме того, страны ужесточили прием документов. К примеру, Венгрия требует документы, подтверждающие оплату билетов на самолет и отель.

Также трудности возникли с записью в визовые центры стран Шенгена. Свободных мест практически нет, а если есть, то только через три месяца, как в случае с Францией. На сайте испанского визового центра вовсе невозможно записаться на подачу.

Среди прочего сейчас рассчитывать на долгосрочные визы даже не стоит. По данным «Форума Винского», разрешение на срок до шести месяцев в этом году получали 72% заявителей на визу в Италию, 78% — в Испанию, 59% — во Францию, 77% — в Грецию.

Хоть спрос на поездки в Европу вырос, но все же лидирующими направлениями этим летом стали Турция, Юго-Восточная Азия и Грузия. Отмечается, что в этот сезон число поездок стало больше на 10–15%, что привело к росту среднего чека на поездки. О том, в какую цену обошелся россиянам летний отдых за границей, можно почитать на «Фонтанке».

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Комментарии
19
Эд Хэммет
28 августа 2024, 11:48
Удивительные люди! Не хотят в Камбоджу, Йемен, Сирию, Афганистан...
Гость, приглашенный..
28 августа 2024, 11:41
Хочу во францию, убедиться что у них все плохо и они замерзают. А как удостоверюсь что они там страдают, сразу домой, к шаману. Точка.
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