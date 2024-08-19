Лидирующие направления, средний чек поездки. Подведены туристические итоги лета

Лето подходит к концу, и туристические компании подводят итоги сезона. Как сообщает 19 августа «Коммерсантъ», основываясь на данные участников рынка, этим летом число поездок россиян выросло на 10–15 %, что привело к росту среднего чека на поездки.

Сезон определил лидирующие направления для путешествий. Россияне, как и прежде, предпочитают Турцию. Так, по данным Travelata.ru, это направление сформировало 55 % продаж. Кроме того, в рейтинге лидеров свои позиции укрепили страны Юго-Восточной Азии и Грузия. Исходя из данных «Яндекс Путешествий», спрос на Грузию вырос в 4,3 раза за год. Однако в результате опроса участников туристического рынка «Ъ» выяснил, что наиболее растущим направлением оказался Таиланд. Число бронирований в эту страну выросло в 2,3 раза за лето. И это несмотря на то, что Таиланд привлекает туристов в основном в зимние месяцы.

По данным туркомпаний, спрос россиян на путешествия этим летом значительно вырос. К примеру, руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина сообщает об увеличении на 57 % год к году. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин приводит другие цифры. Он заявляет, что реальный прирост числа поездок за рубеж все же будет менее выраженным — на 10–15 % год к году. В «Интуристе» зафиксировали рост бронирований на 14 %, в «Алеане» — на 7,5 %.

Однако вместе со спросом выросла и цена. Средний чек за июнь, июль и август, по данным Travelata.ru, составил 198 тысяч рублей. Это на 22,2 % больше, чем годом ранее. Больше всего выросли цены на поездки в ОАЭ, на 26,1 % за год. Меньше всего выросла стоимость путешествий в Абхазию, на 14,4 %.