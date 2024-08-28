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Финансы Банки ОАЭ ограничивают покупку китайской техники для россиян

Банки ОАЭ ограничивают покупку китайской техники для россиян

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14 комментариев

С августа банки ОАЭ начали блокировать платежи за электронные компоненты и электронику от российских компаний. Причиной стала угроза вторичных санкций. Об этом в среду, 28 августа, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает гендиректор компании «Бештау» Олег Осипов, после начала военных действий на Украине многие российские организации открыли свои компании в Дубае для оплаты электронных компонентов из Китая. Так, к концу 2023 года в ОАЭ появилось около 1 тысячи российских компаний. Отечественные организации использовали Объединенные Арабские Эмираты для перевода денег за электронику в Китай, после чего товары отправлялись сразу же в Россию. Проведение транзакций через эту страну объяснялось самой низкой комиссией в размере 1–3%.

Тем не менее с начала августа банки ОАЭ, в том числе в Дубае, начали отклонять платежи за электронику от российских компаний. Известно, что они стали блокировать операции, при которых оплаченная электроника из других стран не доставляется в ОАЭ. Причиной появившихся ограничений в транзакциях стала угроза вторичных санкций, с которыми ранее столкнулись китайские банки. Весной Китай начал блокировать платежи от российских компаний, в ответ на это отечественные производители электроники приспособились использовать азиатские компании для оплаты в КНР.

По словам учредителя бренда Jacky’s Гусейна Иманова, российские организации нашли способ совершать платежи, но с большей комиссией. Проблемы с прямыми транзакциями через Китай сохраняются, поэтому к концу года может возникнуть дефицит электроники и компонентов, что приведёт к росту цен на 8–10%.

Помимо этого, Олег Осипов подчеркивает, что китайские банки начали требовать от дубайских организаций информацию о происхождении поступающих к ним денег и таможенные документы на экспортированные товары. По его мнению, из-за усложнения логистики и финансовых схем цены на электронные компоненты в России к декабрю вырастут на 5%.

Как объясняет председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич, блокировки от ОАЭ были ожидаемыми. После новых санкций США в августе замглавы американского Минфина Уолли Адейемо заявил, что Америка будет преследовать страны, сотрудничающие с Россией. Таким образом, компании, работающие с РФ и КНР через Дубай, начинают перестраховываться.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, к каким инструментам прибегают россияне для успешного перевода денег в Китай. С весны этого года КНР начала ограничивать поступления из российских банков из-за угрозы вторичных санкций.

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Комментарии
14
280896530
28 августа 2024, 11:27
Как сказал наш менеджер приехавший с выставки китайской электроники, в нынешнем положении мы вынуждены покупать то, что даже внутри Китая никто не покупает из-за низкого качества, а платим с каждым месяцем все дороже. Таков план. Аминь
Отец Родной
28 августа 2024, 11:50
Зачем россиянам какая то китайская техника? У них давно уже все свое, импортозамещенная
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