Россия на стопе. Китай приостановил платежи из РФ, но россияне ищут обходные пути

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Поделиться Поделиться





Сегодня около 80% платежей в юанях не доходят до банков КНР — деньги возвращаются обратно в Россию, говорят представители бизнеса. Причиной стали вторичные санкции, которых опасаются в Пекине. В такой ситуации клиенты, работающие с китайцами, начинают искать обходные пути, в том числе рискованные. «Фонтанка» узнала, к каким инструментам прибегают россияне для перевода денег в Китай, чтобы не получить очередной возврат платежа.



Российские предприниматели теряют деньги, даже если им не удается провести платеж в Китай. «У нас три платежа вернулись, которые мы напрямую отправляли в юанях. Чисто на курсах конвертации туда-сюда угорели более миллиона рублей», — делятся с «Фонтанкой» своими бедами бизнесмены.



Россию поставили на стоп

С «Фонтанкой» откровенно пообщался один из петербургских предпринимателей, который уже многие годы ведет бизнес, построенный на поставках несанкционных товаров из КНР в Россию. Бизнесмен переводил деньги китайским поставщикам без особых сложностей — платежи через банки проходили успешно в течение примерно двух дней. Но так было до конца апреля.



«Мы вышли с майских, несколько дней не переводили деньги, а потом начались проблемы: платежи то не доходят, то непонятно где находятся, то висят и так далее. Начали потихоньку разбираться: где-то [деньги] проходили через какое-то время, где-то дольше, где-то быстрее. Потом появилась информация, что китайцы не хотят принимать деньги с санкционных банков», — рассказывает предприниматель.

На фоне новостей бизнесмен перешел на несанкционный Райффайзенбанк, чтобы продолжать работу с китайцами. Тем не менее история повторилась: денежные переводы могли проходить успешно, а могли уходить в заморозку. По его словам, один платеж отправляли в Китай целых три раза — китайцам не нравилось то, как указано назначение переводимых средств. Как итог — деньги получилось перевести только после того, как назначение платежа согласовали с поставщиком и его формулировку ввели в документ строчка в строчку. Китай становился всё более требовательным, в частности запрашивая всё больше бумаг.



Как отмечает бизнесмен, переводы денег также осложняло то, что китайские банки начали требовать отгрузочные документы. Оформленная на товар экспортная декларация была необходима для того, чтобы знать об отправке из Китая в Россию именно несанкционных товаров, например обуви. Но проблема заключалась в том, что работа с китайцами идет на основе предоплаты: переводится часть денег, и только после этого китайцы начинают изготавливать товар. То есть банки КНР начали требовать документы на товары, которых по сути еще нет. Осуществлять платежи удавалось на счет тех поставщиков, с которыми уже была история переводов: китайцы просто подкладывали старые документы о произведенной продукции. С новыми поставщиками такая процедура, соответственно, не работала.



Такие платежи с постоянными проверками и требованиями длились около месяца, а потом перевод денег китайцам стал совсем невозможен. По неофициальной информации, китайские банки перестали принимать какие-либо платежи из России. Если до конца апреля денежные переводы проходили за один-два дня, то с начала мая перевод средств в целом остановился: что с санкционных, что не с санкционных банков. Предприниматель утверждает, что Россию поставили на стоп, из-за чего он начал поиски обходных путей в сложившейся ситуации.



Агентская схема с посредником

Россияне давно работают с Китаем по агентской схеме, где участвует третья страна, из которой китайцы принимают деньги. Таким образом некоторым удается закупать не только несанкционную продукцию, но и товары двойного назначения, а также санкционку. Посредниками в транзакциях обычно выступают страны Средней Азии, Казахстан, Турция, Таиланд, ОАЭ. При этом банк-посредник не должен иметь в своем названии упоминаний России — это либо исконный банк страны, либо иностранный, который имеет представительство в третьей стране.



После завершившихся поисков платежного агента собеседник «Фонтанки» начал осуществлять оплату товаров из Китая через Киргизию. Рубли переводятся в страну-посредник, а оттуда осуществляется конвертация в юани, и платеж доходит до китайских банков. При этом комиссия идет как за конвертацию валют, так и за работу самого агента: «Агенты — это дополнительные затраты. Они же не бесплатно делают свою работу, а за определенную комиссию, которую они запрашивают за свои услуги».



В настоящее время у российского бизнесмена есть 3–4 варианта перевода денег, то есть 3–4 разных агента, которые могут через различные страны перевести деньги китайцам. Среди них: Киргизия, Арабские Эмираты, Таиланд и Турция. Такое разнообразие исходит из соображений подстраховки, потому что та же Киргизия близка к России, и Китай может что-нибудь заподозрить.



При этом бизнесмен добавляет, что платежи в КНР через посредника проходят без проблем. Тем не менее планы на будущее строить тяжело.

«Все становится сложнее и сложнее, и какие-то каналы оплаты потихоньку прикрывают. Сейчас, например, есть новости, что Киргизия тоже начинает сбоить потихоньку. Поэтому держим руку на пульсе и уже наперед различные варианты прорабатываем», — делится петербуржец.

Все эти операции обходятся очень недешево: «Комиссия посреднику от 3,5 до 7%, в зависимости от страны, которая платит китайцам. Ну, и от жадности агента. На курсах процентов 5 тоже. Но очень сильно зависит, из какой страны и в какой валюте платить китайцам», — говорит предприниматель.

Услуги платежных агентов

В связи с постепенной остановкой некоторых каналов для денежных переводов «Фонтанка» решила позвонить в компании, предоставляющие услуги платежного агента в Китае, и узнать, как в нынешних условиях они осуществляют транзакции в КНР.



В каждой из опрошенных организаций переводы проходят через третьи страны, а именно через компанию, которая не является резидентом России.

«Вы заключаете контракт с китайским поставщиком. Далее — заключаются два дополнительных соглашения на проведение и получение платежа. Производится оплата не напрямую в Китай, а на нерезидента с рублевым российским счетом. Первое соглашение, например, с турецкой компанией, у которой есть счет в российском банке. Затем второе дополнительное соглашение с компанией резидента другой страны. Так, на одну компанию поступят деньги, потом эти деньги поступят на другую компанию — оборвется цепочка SWIFTов, чтобы не отследить Россию. И уже после этого, например, из Малайзии деньги поступят в Китай», — рассказывают о своей агентской схеме в одной из компаний.



Для того чтобы спрятаться от китайцев, используют и другие процедуры. Так, в другой фирме отмечают, что переводят в Китай не юани, а доллары, «потому что китайцы тщательно проверяют свои денежные средства: откуда идут и зачем». То есть, по словам сотрудника компании, если отправлять платеж в юанях, тогда китайцы смогут отследить, что они пришли из России.



При этом платежные агенты работают с различными странами. Если одни ориентируются на Среднюю Азию, выделяя в качестве проверенных посредников Киргизию и Узбекистан, то другие предпочитают Гонконг и ОАЭ. В то же время сотрудники отмечают, что через некоторые страны китайцам удается вычислять присутствие России в платежах. Как отмечают в Arneis, Турцию они пока не задействуют в переводах, потому что в последнее время китайские банки начали догадываться, откуда на самом деле идут денежные средства.

В среднем комиссия за услуги агента составляет 5% от стоимости инвойса, а сам платеж осуществляется от пяти до семи дней.

Есть ли риски в работе с агентами?

В российском законодательстве есть четкий запрет на незаконный вывод денег за границу. По соответствующей статье 193.1 УК РФ полагается от штрафа до трех лет тюрьмы за криминальный вывод суммы до 13,5 млн рублей, пяти лет — до 65 млн и 1 0 лет , если сумма больше. С формальной точки зрения, указание фальшивой цели платежа и использование разнообразных цепочек — повод для органов как минимум обратить внимание на это.



В каждой компании, с которой общалась «Фонтанка», отмечают, что использование агентских схем не приводит к появлению претензий от ФНС и МВД, потому что вывод денег за границу осуществляется законно.

«Вопросов со стороны органов не будет. Банки, когда видят платеж свыше 3 млн , который идет как ВЭД, требуют постановки его на учёт. Подключается валютный контроль, для одобрения операции со стороны ЦБ требуются агентский договор с приложениями. Всё это мы формируем, банк проверяет и выпускает полностью законный платеж. Если контракт стоит на учете в банке — он уже одобрен контролирующими органами», — объясняют юристы в одной из компаний, представляющих услуги агента в Китае.



В другой организации также добавляют, что агентская схема — это повсеместная практика, так как сейчас тяжело переводить деньги в Китай самостоятельно.



«Сейчас, кроме как через платежного агента, практически невозможно платить через российские банки. Там их осталось несколько штук, которые фактически могут переводить деньги в Китай, но по факту это (платежи. — Прим. ред.) идет месяц, и там в 90% случаев деньги возвращаются обратно», — уточняют в одной из них.



Крупнейшие российские банки крайне сдержанно реагировали на просьбу «Фонтанки» рассказать, каким образом их клиенты сейчас проводят платежи в Китай. В лучшем случае их представители рекомендуют обращаться за консультацией к своему корпоративному менеджеру, который и должен уже не публично рассказывать, как происходит этот процесс. Так что, по сути, у предпринимателей других вариантов, кроме как пользоваться разнообразными схемами, и нет.

