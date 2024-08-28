Уголовное дело возбуждено после гибели мальчика в киришском парке. Его тело искали сутки

Через сутки удалось найти тело подростка, не вынырнувшего после прыжка в реку Волхов в Киришском районе Ленобласти. Он плавал вместе с друзьями, но без присмотра взрослых.

Следственный комитет Ленобласти квалифицировал случившееся в Прибрежном парке в городе Кириши как причинение смерти по неосторожности, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 августа . Тело 13-летнего местного жителя было найдено накануне около половины шестого часа вечера в нескольких метрах от пирса.

Как сообщали в аварийно-спасательной службе Ленобласти, на место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога и добровольцы «ЛизаАлерт».