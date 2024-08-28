Уголовное дело возбуждено после гибели мальчика в киришском парке. Его тело искали сутки

Через сутки удалось найти тело подростка, не вынырнувшего после прыжка в реку Волхов в Киришском районе Ленобласти. Он плавал вместе с друзьями, но без присмотра взрослых.
Следственный комитет Ленобласти квалифицировал случившееся в Прибрежном парке в городе Кириши как причинение смерти по неосторожности, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
Как сообщали в аварийно-спасательной службе Ленобласти, на место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога и добровольцы «ЛизаАлерт».
Информация о гибели подростка поступила в экстренные службы в шестом часу вечера
Погибший учился в пятом классе местной школы-интерната. Его растила мать.