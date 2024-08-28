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    Уголовное дело возбуждено после гибели мальчика в киришском парке. Его тело искали сутки

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    Через сутки удалось найти тело подростка, не вынырнувшего после прыжка в реку Волхов в Киришском районе Ленобласти. Он плавал вместе с друзьями, но без присмотра взрослых.

    Следственный комитет Ленобласти квалифицировал случившееся в Прибрежном парке в городе Кириши как причинение смерти по неосторожности, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 августа. Тело 13-летнего местного жителя было найдено накануне около половины шестого часа вечера в нескольких метрах от пирса.

    Как сообщали в аварийно-спасательной службе Ленобласти, на место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога и добровольцы «ЛизаАлерт».

    Информация о гибели подростка поступила в экстренные службы в шестом часу вечера 26 августа. По предварительным данным, мальчик отдыхал у воды с друзьями и не смог выплыть после прыжка с пирса.

    Погибший учился в пятом классе местной школы-интерната. Его растила мать.

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