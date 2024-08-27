Под Петербургом ищут мальчика, который нырнул и не вернулся на берег

Отдых в парке культуры и отдыха на берегу реки в областном городе Кириши закончился фатально для пятиклассника из местной школы-интерната. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 августа.

По предварительным данным, 13-летний школьник нырял в реку Волхов в Прибрежном парке накануне вечером. После очередного прыжка с пирса он не вернулся на берег.

Полицейским об утонувшем ребёнке сообщили незадолго до шести часов вечера. Поиски мальчика продолжаются. Известно, что он рос в неполной семье, внимание инспекторов по делам несовершеннолетних не привлекал.