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    Под Петербургом ищут мальчика, который нырнул и не вернулся на берег

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    Отдых в парке культуры и отдыха на берегу реки в областном городе Кириши закончился фатально для пятиклассника из местной школы-интерната. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 августа.

    По предварительным данным, 13-летний школьник нырял в реку Волхов в Прибрежном парке накануне вечером. После очередного прыжка с пирса он не вернулся на берег.

    Полицейским об утонувшем ребёнке сообщили незадолго до шести часов вечера. Поиски мальчика продолжаются. Известно, что он рос в неполной семье, внимание инспекторов по делам несовершеннолетних не привлекал.

    Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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