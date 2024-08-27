«Была бы ирония, но сенсации не получилось»: Адвокат заявил, что Рашкина не было в машине, сбившей лося

Экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина не было в машине, которая сбила сегодня лося в Саратовской области. Об этом вечером 27 августа адвокат бывшего члена Коммунистической партии заявил «Ведомостям».

«Была бы ирония, конечно, но сенсации не получилось», сказал защитник, уточнив, что Рашкин находится в другом регионе страны, а животное сбил автомобиль, зарегистрированный на него.

ДТП со смертельным исходом для дикого животного произошло на трассе в Саратовской области между селами Широкое и Большая Каменка. Перед аварией лось перебегал дорогу и попал под колеса «Лады-Ларгус», зарегистрированной на Рашкина.

Ранее, Рашкина лишили депутатского мандата, когда суд Саратовской области приговорил его к трем годам лишения свободы условно за незаконную охоту — тоже на лося. Участие в ней он сначала отрицал, но после сознался.

