Лось попал под колеса автомобиля, зарегистрированного на экс-депутата Рашкина

В Саратовской области под колеса автомобиля, зарегистрированного на экс-депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина, попал лось. Животное не выжило, водитель не пострадал.

Как сообщил ТАСС 27 августа со ссылкой на региональные правоохранительные органы, ДТП со смертельным исходом для дикого животного произошло на трассе в Саратовской области между селами Широкое и Большая Каменка. Перед аварией лось перебегал дорогу и попал под колеса «Лады-Ларгус». Собеседник издания подчеркнул, что именно в этом автомобиле в 2021 году Рашкин перевозил разделанную тушу лося. Кто был за рулем в момент аварии — неизвестно.

Экс-депутат на вопрос «Фонтанки» о ДТП пока не ответил.

Напомним, Рашкина лишили депутатского мандата в 2022 году, когда суд Саратовской области приговорил его к трем годам лишения свободы условно за незаконную охоту, писал РБК. Участие в ней он сначала отрицал, но после сознался.

