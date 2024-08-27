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    Минцифры РФ планирует обязать крупный IT-бизнес инвестировать в образование

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    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) планирует обязать крупный IT-бизнес инвестировать в развитие профильного образования. Об этом глава ведомства Максут Шадаев рассказал «Коммерсанту» 27 августа.

    Отчисления IT-компаний в размере 5% от налоговых вычетов предлагается направлять в профильные вузы. Это станет обязательным условием для сохранения аккредитации в реестре IT-компаний Минцифры, фигуранты которого могут рассчитывать на пониженные тарифы на страховые взносы, льготную ипотеку для части сотрудников, отсрочку от призыва на военную службу.

    Сейчас в реестре значится около 18 000 компаний.

    Ранее Шадаев заявил, что правительство в сентябре внесет в Госдуму законопроект о специальном сборе с компаний за пользование иностранным программным обеспечением.

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    Максут ШадаевМинцифрыIT-компанииОтчисленияОбразование
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