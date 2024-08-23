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    Правительство внесет в Госдуму закон о сборе с компаний за пользование иностранным софтом

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    17 комментариев

    Законопроект о специальном сборе с компаний за пользование иностранным программным обеспечением планирует в сентябре внести в Госдуму правительство России. Об этом 23 августа сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

    «Мы с Минфином проработаем, планируем внестись в сентябре уже», — сказал Шадаев ТАСС. Он уточнил, что необходимость уплаты сбора не будет распространяться на бюджетные организации, а также на малый и средний бизнес.

    Ранее глава Минцифры рассказывал, что российские компании научились жить в условиях запретов и ставить обновления на иностранный софт.

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    Комментарии 17

    Mies23 Авг 2024 в 12:01
    Какой такой софт-мофт? Не видишь, ми кушаем.
    +1−0
    26634436223 Авг 2024 в 11:53
    Пора уже с интеллигентов сбор брать. В шляпе, в очках - плати.
    +9−0
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