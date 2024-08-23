Правительство внесет в Госдуму закон о сборе с компаний за пользование иностранным софтом

Законопроект о специальном сборе с компаний за пользование иностранным программным обеспечением планирует в сентябре внести в Госдуму правительство России. Об этом 23 августа сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.



«Мы с Минфином проработаем, планируем внестись в сентябре уже», — сказал Шадаев ТАСС. Он уточнил, что необходимость уплаты сбора не будет распространяться на бюджетные организации, а также на малый и средний бизнес.



Ранее глава Минцифры рассказывал, что российские компании научились жить в условиях запретов и ставить обновления на иностранный софт.

