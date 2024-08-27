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Общество Суд оставил в силе решение о нежелательности мигранта с ВИЧ на территории России

Суд оставил в силе решение о нежелательности мигранта с ВИЧ на территории России

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В Петербурге суд отказал в признании незаконным решения о нежелательности пребывания гражданина Таджикистана с ВИЧ на территории России. Мигранты с таким статусом должны покинуть страну, а в противном случае будут депортированы.

ВИЧ у гражданина Таджикистана выявили на территории России в 2017 году, а в 2018-м его нахождение в стране признали нежелательным. Сам мигрант заявил, что заболевание не носит опасный характер, он регулярно принимает лекарства и готов соблюдать меры по нераспространению ВИЧ, сообщили в пресс-службе судов. О своем новом статусе гражданин Таджикистана узнал в аэропорту в Душанбе и попытался оспорить решение.

Важный нюанс в этом деле - наличие у гражданина Таджикистана семьи на территории России. В Петербурге у него проживают родители и брат - граждане РФ. Кроме того, есть у него и жена с детьми, но гражданами России они не являются, поэтому исключение из правила об ограничении пребывания в РФ для ВИЧ-инфицированных лиц, имеющих членов семьи-граждан Российской Федерации, к нему применяться не может.

Россия является одной из 19 стран, где действуют жесткие ограничения для мигрантов с ВИЧ. По закону, таким иностранцам будет отказано в получении разрешения на временное пребывание, работу или учебу, получение ВНЖ на территории РФ. Исключение касается только мигрантов с семьями, но при условии, что ее члены - граждане России.

Если у мигранта выявили ВИЧ, информация об этом передается в Роспотребнадзор. Далее его пребывание на территории России признают нежелательным, после чего он должен самостоятельно покинуть страну. В противном случае его депортируют, следует из указа ведомства.

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