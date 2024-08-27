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Бизнес Топ-менеджеров компании из группы «Роснано» заочно арестовали по обвинению в растрате 1,7 млрд рублей

Топ-менеджеров компании из группы «Роснано» заочно арестовали по обвинению в растрате 1,7 млрд рублей

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12 комментариев

Суд в Москве заочно заключил под стражу двух топ-менеджеров компании, входящей в группу «Роснано». Арестованных Олега Киселева и Ирину Рапопорт подозревают в групповой растрате, повлекшей серьезный ущерб для «Роснано».

Как пишет пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы 27 августа, Рапопорт и Киселев в составе организованной группы растратили деньги из уставного капитала компании через аффилированные юридические лица. Ущерб «Роснано» оценили как особо крупный.

Олег Киселев до 2019 года был заместителем председателя правления института развития, а Ирина Рапопорт — руководителем подконтрольного «Роснано» люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. «Ведомости» писали, что в уголовном деле есть еще два фигуранта. Один из них — бывший президент банка «Пересвет» Александр Швец. Обвинения также предъявлены экс-члену совета директоров кипрской «внучки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олегу Дьяченко. Всех четверых обвиняют в присвоении или растрате 1,7 млрд рублей.

«Фонтанка» ранее писала об убытках в «Роснано», понесенных госкорпорацией после инвестиций в компании, продвигающие нанотехнологии в различных отраслях. По данным на октябрь 2023 года, из 259 «дочек» 218 закрыли 2022-й финансовый год с убытками на сумму более 3,6 млрд рублей.

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Комментарии
12
Pupin
27 августа 2024, 15:46
А рыжий пёс живёт и здравствует.
Инкогнито2021
27 августа 2024, 15:46
главарь на свободе
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