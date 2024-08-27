Владельцу кафе «Ромашка» на Урале дали шесть лет за изнасилование клиента шваброй

Новоуральский городской суд приговорил к шести годам и трем месяцам колонии общего режима владельца кафе «Ромашка», в котором избили и изнасиловали посетителя. Хозяина заведения Ивана Бугаенко признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и насильственных действиях сексуального характера, пишет во вторник, 27 августа , E1.RU.



Как пишет издание, директор кафе Иван Бугаенко, его брат и охрана заведения жестоко надругались над посетителем, сняли это на видео и выложили в соцсети. На кадрах потерпевший Салтан молча лежит в собственной крови на террасе кафе, пока его пинают ногами в лицо. После чего один из сотрудников «Ромашки» стягивает с гостя штаны и просит других дать ему палку. Мужчине дают швабру, которой он насилует Салтана. Во время надругательств посетителю задавали вопросы, но ответить на них он не мог, вероятно, из-за действия горячительных напитков.