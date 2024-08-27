Владельцу кафе «Ромашка» на Урале дали шесть лет за изнасилование клиента шваброй

Новоуральский городской суд приговорил к шести годам и трем месяцам колонии общего режима владельца кафе «Ромашка», в котором избили и изнасиловали посетителя. Хозяина заведения Ивана Бугаенко признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и насильственных действиях сексуального характера, пишет во вторник,
Как пишет издание, директор кафе Иван Бугаенко, его брат и охрана заведения жестоко надругались над посетителем, сняли это на видео и выложили в соцсети. На кадрах потерпевший Салтан молча лежит в собственной крови на террасе кафе, пока его пинают ногами в лицо. После чего один из сотрудников «Ромашки» стягивает с гостя штаны и просит других дать ему палку. Мужчине дают швабру, которой он насилует Салтана. Во время надругательств посетителю задавали вопросы, но ответить на них он не мог, вероятно, из-за действия горячительных напитков.
Как сообщает E1.RU, причиной перепалки между мужчинами стало поведение Салтана, пришедшего в «Ромашку» в день годовщины смерти человека, которого сам и убил. В тот момент в кафе были родственники погибшего, а Салтан начал им угрожать. Об этом журналистам издания рассказал сам Иван Бугаенко еще до того, как в его отношении возбудили уголовное дело.
Однако Бугаенко также не может похвастаться чистым прошлым. По словам пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, в биографии мужчины есть эпизоды, связанные с совершением преступлений сексуального характера в отношении девушек прямо в здании кафе «Ромашка». Это происходило в 2000 и